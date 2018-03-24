Spotify, son dönemde önlem almaya başladığı 'hackli uygulama kullanımı' konusunda henüz pek başarılı olamasa da, 2 milyon kullanıcının bu yolu kullandığını öğrendikten sonra hızlanacak gibi duruyor.

ABD'de yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan resmi verilere göre, Spotify kullanıcıları uygulamanın premium versiyonun sağladığı özelliklerden ücretsiz faydalanabilmek için, platformun orijinal mobil uygulaması yerine hacklenmiş versiyonlarını kullanıyor. Bu yöntemi kullanan kişi sayısı ise hiç de azımsanacak gibi değil. Yaklaşık olarak 2 milyon kişi, şu an Spotify'a para vermeden tüm özelliklerinden faydalanıyor.

Aslında Spotify, bu durumun tabii ki farkındaydı ve önlem almaya başlamıştı ancak belli ki çok da etkili olamamış. Hackli uygulama kullandığı tespit edilen kullanıcılara mail yolu ile ulaşan şirket, o uygulamayı silip orijinal uygulamayı kullanmaları konusunda kullanıcıları uyarıyor ancak hesabı kullanım dışı bırakmak gibi bir yaptırımda bulunmuyordu. Bu da kullanıcıların gözünü korkutmaya belli ki yetmemiş. 2017 sonunda sunulan bilgilere göre, platformun 157 milyon aktif kullanıcısı var ancak 86 milyon kişi ücretsiz versiyonu kullanıyor. Geçtiğimiz üç ayda ise bu sayının 159 milyona ulaştığı düşünülüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre, Spotify 2017 senesinde abonelerden ve reklam gelirlerinden toplam 5 milyar dolar gelir elde etmiş. Hackli uygulamaların yaygınlaşmasını engellemek için nasıl bir yol izleyecekleri henüz belli değil ancak kolay kolay önüne geçilebilecek bir durum olmadığı da kesin.