Nadir Rastlanan Mavi Istakoz, Bir Balıkçı Tarafından Bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir balıkçının ağına, iki milyonda bir rastlanan mavi ıstakoz takıldı.

ABD'nin New Hampshire eyaletinde Greg Ward adlı balıkçı, ağlarına takılan mavi ıstakozun aslında albino olabileceği yönünde düşündü. Ancak incelemelerden sonra ıstakozun, oldukça nadir rastlanan ve iki milyonda bir görülen mavi ıstakoz olduğu ortaya çıktı.

Mavi ıstakozlar, diğerlerinin aksine mavi ve krem renginden oluşuyorlar. Istakozların bu renkte olması pek de alışılmış bir şey değil ve zaten renklerinin mavi ve griden oluşmasının nedeni ise bir protein kusurundan kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz yılda yakalanan mavi ıstakoz da New Hampshire eyaletine yakın bir bölgede, Massachusetts'de bulunmuştu.

Bulunan mavi ıstakoz, incelemelerin yapılabilmesi için Sahil Bilim Merkezi tarafından teslim alındı.