İki Öğrenci, Selfie Çekmeye Çalışırken Elektrik Akımına Kapıldı!

Selfie uğruna hayatlarını hiçe sayan iki genç kız, az kalsın canlarından oluyorlardı.

Yüzlerce, hatta binlerce kez bu tarz durumlar konusunda sizleri uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz.

Teknolojik aletler ve onların yaşantımıza soktuğu şeyler her ne kadar hayatlarımızı kolaylaştırsalar da, aynı zamanda bizler açısından sonu felaket ile sonuçlanabilecek şeylere davetiye çıkarabiliyorlar.

Bunun son örneği, maalesef Hatay'dan gelmekte. Hatay'ın Dörtyol içlesinde bulunan tren garında selfie çekmek isteyen Gülcan A. ve Esma İrem V. isimli lise öğrencisi iki genç kız, herhalde daha "havalı" olacaklarını düşündüklerinden raylarda bulunan vagonun üstüne çıkmaya karar vermişler.

Ancak vagonun üstünde selfie çekilmek isteyen iki genç kız, o sırada temas ettikleri yüksek gerilim hattı sebebi ile akıma kapılmış. Olayı fark edenler hemen ilk yardım ekiplerini aramışlar ve ilk müdahale yapılan gençler, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılmış.

Hastanede tedavileri devam eden Gülcan A'nın durumu ağır iken, Esma İrem V'nin hayati tehlikesi bulunmamaktaymış. Tabii böylesine üzücü bir olaydan sonra şu soruyu sormamız gerekiyor; değer miydi? Biz yine uyarımızı yapalım; 2-3 beğeni daha fazla almanız sizi ne yüceltir, ne de alçaltır. O sebeple "sosyal medyada ön plana çıkmalıyım" kaygısı ile bu tarz gereksiz şeylere kalkışmayın.

Umarız iki genç kız da sağlıklarına bir an önce kavuşurlar.