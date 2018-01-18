Düzce’de iki ortaokul öğrencisi olan Yunus Yasir Yaman ve Ömer İkbal Kar, geleneksel gölge oyunu Karagöz ile Hacivat’ın figürlerini kodlama eğitimi yardımıyla geliştirdikleri program sayesinde, elektronik aksam yardımıyla hareket ettirmeyi başardılar.

Düzce’de düzenlenen "Düzce Kodluyor" projesi kapsamında Akçakoca İmam-Hatip Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerinden Yunus Yasir Yaman ve Ömer İkbal Kar, Türkçe dersinde karşılaştıkları geleneksel gölge oyunu Hacivat ile Karagöz’ün figürlerini, aldıkları kodlama eğitimi sayesinde hareket ettirmek için bir çalışma gerçekleştirdiler.

İki öğrenci hazırladıkları kodlar ve kullandıkları servomotor yardımıyla iki figürün konuşma esnasında yaptıkları hareketleri, elektronik aksam ile bir araya getirerek gerçek hayata uyarladılar.

Öğrencilerin 2013 yılında Düzce Kodluyor isimli proje ile kodlama eğitimi aldıklarını söyleyen okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sibel Atalay, Yunus ve Ömer’in bu sayede söz konusu projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin ara sıra Hacivat-Karagöz oyununu oynadıklarını ifade eden Atalay, şunları söyledi:

"Öğrencilerin arada bir okulda seslendirdikleri ve oynadıkları oyunu 'Neden bir kişi, iki tahta ile bunu yapsın?' diye düşünerek bunu küçük bir buton ile yapabileceğimizi düşündük. Burada elektroniğin, çocukların seviyesine indirgenerek, onların anlayabileceği bir hale getirmek istedik. Karagöz ve Hacivat'ı zaten seviyorlar, 'Biz bunu elektronik ile nasıl daha çok sevdiririz' planlaması yaptık. Kültürel mirasımızın da aslında elektronik çağda yok olmayacağını anlatmak istedik."

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Yunus Yasir Yasir Yaman, "Hacivat ve Karagöz eskilerden gelen bir hikaye idi. Biz de unutulmuş olan hikayeyi canlandırmayı düşündük, öğretmenimize danıştık, onun da onayı ile hazırladık. Arkadaşlarımız da bu gösteriyi izlemeyi çok seviyor, komik metin seslendirdiğimiz zaman gülüyorlar, eğlenceli oluyor" dedi.