Motosiklet dünyasının Tesla Model S'i olabilecek sıfırdan üretim canavarla tanışın.

Motor severler toplansın acayip bir makine ile karşı karşıyayız. Elektirikli ulaşım seçeneği artık iyice yaygınlaşmaya başladı. Bu konuda üretilen teknolojilerin baş mimarı Tesla’nın destansı otomobilleri benzinli motora sahip otomobillerle yarışacak düzeyi çoktan geçti, artık daha iyisini vadediyor.

Durum böyle olunca motosiklet tutkunlarının da benzinle devam etmeleri pek de mümkün değil herhalde. Sesin bir motor üzerindeyken en çok haz veren şeylerden biri olduğunu söylemek hata olmaz. Ancak bu hazdan vazgeçmek zorunda kalacağız.

Yukarıda gördüğünüz Essence E-Raw 3.1 gözümüze standart bir motosikletten çok da farklı gelmeyebilir. Essence firması Fransa’nın Lyon kentinde bu motoru üretmiş ve sadece benzinli bir motor ile elektrikli bir motoru değiştirmek istememiş, işin içine olabildiğince özgün fikirler koymuşlar.

Yepyeni bir paradigma yaratan efsane tasarım motosikletin özünü de terk etmiyor üstelik: basitlik, özgünlük ve yoğun saflık. Modern malzemelerini eski dünya işçiliğiyle harmanlayan gereksiz şeylerin geride bırakarak bu işi başarmak gerçekten zor olsa gerek. E-Raw'a yan taraftan bakınca, çok sayıda ham çelik, ham alüminyum ve ahşap görüyorsunuz. E-Raw'un koltuğu ise geleneksel sörf tahtasını şekillendirmek için kullanılan tekniklerle üretilmiş. “Asfaltta sörf” kulağa ilginç geliyor.

Motor aksamları için oldukça iyi firmaların ürünle seçilmiş: Ohlins süspansiyonu, Beringer frenleri ve kumandaları, Renthal gidonları ve 17 inçlik Excel jantları gibi.

80kW gücünde bir 10.1kWh pil, 30 dakika içinde 185 km'lik bir mesafe için hızlı şarj teknolojisi ise elektrikli ulaşım teknolojisinin getirdiği bir güzellik olmuş. Sıkı durun 3.5 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor ve 160 km/s’lik maksimum ibreye sahip.

Firmanın E-Raw'u seri üretime geçirme planları şu an için yok. Sadece 10 adet üretilecek motorun maliyeti güncel kur fiyatlarına göre 220 bin TL’yi (60 bin doları) buluyor. Hemen aşağıya bu canavarın diğer fotoğraflarını bırakalım:

Gerçekten muhteşem öyle değil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.