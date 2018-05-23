İki Türk Lise Öğrencisi, İnsansız Tank Prototipi Geliştirdi!

Batman'da öğrenimlerine devam eden iki lise öğrencisi, İHA'lar ile kontrol edilebilen insansız tank prototipi geliştirdiler.

Batman Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 3. sınıf öğrencisi olan Ahmet Kanat ve 4. sınıf öğrencisi olan Yunus Korkmaz, insansız hava araçları (İHA) ile kontrol edilebilen bir insansız tank prototipi geliştirdi. Geliştirdikleri ‘İnsansız Otonom Tank Projesi’ni okul idaresine ve mekatronik mühendisi olan öğretmen Hamza Öner’u sunan iki genç teknoloji meraklısı, okul idaresinin de desteği ile öğretmenleri Hamza Öner ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek projelerini hayata geçirdi.

İlk olarak Mühendis Öner ile birlikte İHA destekli otonom tank için yazılım geliştirmeye başlayan ikili, ardından okuldan aldıkları maddi destek ile tank için gerekli malzemeleri toplamaya başladı. Tankın yapımının ardından yazılım yüklemesini gerçekleştiren öğrenciler, başarılı bir sonuç elde etmeyi başardı. Otonom tank, belirli bir mesafeye kadar önüne çıkan engelleri sensörler ile tespit edebiliyor ve engellere takılmadan yönünü değiştirebiliyordu. İkili şu an ise otonom tankın İHA’lar ile bağlantısını kurabilmek için Batman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile birlikte yazılım geliştiriyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mekatronik Öğretmeni Hamza Öner, proje ile savunma sanayisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirirken, ‘’Şu an savunma sanayisi için insansız tank prototipi geliştirdik. Bundan sonraki aşamamız geliştirilen tank prototipine mühimmat yüklenmesi olacak, akabinde de menzile göre ateşleme sistemi olacak. Son olarak da insansız hava araçlarıyla haberleşmesini sağlayıp karadan müdahalesini ve savunmasını yapabilecek tankımızı oluşturmuş olacağız.’’ dedi.

Geliştirdikleri tankın herhangi bir askeri personele ihtiyaç duymadığını ve sadece İHA’lar ile kontrol edildiğini belirten Yunus Korkmaz ise, ‘’İnsansız bir tank yapalım ama çok farklı olsun.' dedik ve drone destekli tank geliştirmek için proje hazırladık. Drone kullanmadaki amacımız personel ihtiyacını sıfıra indirmek. Biz güvenlik amaçlı kendine has bir frekans sistemi oluşturacağız. Bu sistemin bir diğer özelliği de drone devre dışı kalırsa sistem, merkeze; 'Drone yok edildi, tankın koordinesi komutasını eline aldı.' mesajı gönderecek ve ardından tank kendini güvenli bir yere çekip, durduracak.’’ dedi.

Projenin bir diğer mimarı Ahmet Kanat ise otonom tank projelerinin 700 bin TL maliyeti olduğunu dile getirirken, geliştirdikleri tankın 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde sergileneceğini açıkladı.

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