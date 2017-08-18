'Çöp' Diye Kenara Atılan Kutudan Binlerce Dolar Kazandılar

Amerika'da iki üniversite öğrencisi, 'çöp' olduğu düşüncesiyle kenara atılan bir kutunun içinde orijinal NASA kostümleri buldu ve binlerce dolar kazandı.

Hazine avcıları yüzlerce yıldır define bulmak için kazılar yapıyorlar, ancak bazen en büyük hazine en beklenmedik yerden çıkabiliyor.

Geçtiğimiz hafta Florida’da yaşayan iki üniversite öğrencisi, tesadüfen keşfettikleri NASA’ya ait uzay kostümleri sayesinde binlerce dolar kazandılar. Hem de yalnızca 20 sent sermaye ile.

Skyer Ashworth isimli 24 yaşındaki genç, girdiği bir thrift shop’ta(İkinci el ürün satan mağaza) ürünlere bakarken kenara atılmış, üzerinde NASA logosu bulunan bir kutu dikkatini çekti. Kutunun içinde ikisi resmi görünen 6 adet kıyafeti gören Ashworth hemen yakın arkadaşı Talia Rappa'yı aradı. Kıyafetlerin orijinal olabileceğini düşünen ikili, 6 adet uzay kostümünü yalnızca 20 sent’e satın aldı.

İkili, kıyafetlerin gerçek olup olmadığını öğrenmek için Amerikan Uzay Müzesi’ne götürüp uzmanlara gösterdi. Kıyafetleri inceleyen uzmanlar, kostümlerin orijinal olduğunu ve bazılarının 80’li yıllarda NASA’nın uzay görevlerinde yer alan George Nelson, Robert Parker, Owen Garriot ve Charles Walker’a ait olduğu teyit ettiler.

Müze, her bir kıyafetin 5 bin dolardan açık arttırmaya çıkabileceğini söyledi. Florida Üniversitesi’nde Astrofizik okuyan Rappa ve havacılık mühendisliği okuyan Ashworth, uzay hakkındaki bilgilerinin karşılığını binlerce dolar kazanarak almış oldular. Kasım ayında açık arttırmaya çıkacak kıyafetler sayesinde iki genç, elde edecekleri gelir sayesinde rahat bir öğrenim hayatı sürebilecek.