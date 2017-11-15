Paradan para kazanmak mümkün. Ancak bunun için iyi bir araştırma kaliteli analizler ve sıkı gündem takibi şart. Yatırımcılık dünyasının en kafa karıştırıcı terimlerinden ikili opsiyonları ve aracı bir kurum gibi hizmet veren Binatex platformunun avantajlarını inceliyoruz.

Günümüzde mali piyasalar öngörülemeyen bir yapıya sahipler; en basiti, hiç kimse neye yatırım yapacağından emin değil. Bu güvensizlik ortamının bir dizi sebebi var: Çoğu endüstride istikrarsızlık yaşanıyor ve Türk lirasının durumu hiç belli değil. Peki, insanların beklentisi nedir? Herkes en hızlı yoldan para kazanmak istiyor ama esas soru şu: Bunu başarmak mümkün mü?

Peki, size para kazanabileceğiniz, kendinizin ve sevdiklerinizin geçimini sağlayabileceğiniz ve çok fazla riske girmeyeceğiniz bir yol olduğunu söyleyen sistemler var desek? Büyük sermaye gerektiren ve kâr elde etmek için yıllarca beklemeniz gereken yatırım stratejileri çok dailgileri bulunmuyor. İşte bu noktada ikili opsiyonlar ve ikili opsiyon ticareti hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor.

İkili opsiyonlar yüksek varlığa ve büyük potansiyele sahip ve birden bire ortaya çıkmadılar. Chicago Opsiyon Takas Kurulu, kısa vadeli yatırım enstrümanlarının bireysel yatırımcılar tarafından kullanılmasına 8 yıl önce izin verdi. İlk başlarda sadece Amerika ve Avrupa’daki büyük borsa simsarları ikili opsiyon ticareti yapabiliyordu. Herhangi bir ülkedeki sıradan bir vatandaş ilk yatırımının yüksekliği nedeniyle alım satım yapamıyordu. Ekonomi terimleri ile açıklanacak olursa, ikili opsiyonlar, borsa simsarlarının veya yetkili temsilcilerin farklı varlıkların değer değişiklerinin yönü hakkında öngörüde bulundukları bir platformdur.

Bireyler de büyük şirketler gibi alım satım yapabilirler. Şirketler ikili opsiyon ticareti yardımıyla çok farklı faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Genel olarak şirket, fiili veya algılanan mali riskleri güvence altına alabilirler, faal olarak yatırım hareketlerinde bulunabilirler (hatta sahip oldukları ana varlıklara dokunmadan), dünyanın her yerinde en büyük hiise borsalarında alım satım yapabilirler. İkili opsiyonlar kadar geniş yelpazede fırsat sunan başka menkul değer ticareti yoktur. Peki, şimdi ne yapmak lazım? İlk önce, güvenilir bir aracı kurum bulmamız gerekir.

İkili opsiyon işine girmek için bir ikili opsiyon aracı kurumu bulmak şarttır. Piyasada bu tür pek çok aracı kurum varken nasıl seçim yapacağız? Daha önce de bahsettiğimiz gibi amacımız küçük çaplı yatırımlarla kâr sağlamak dolayısıyla alım satım faaliyetinin hemen başında yüksek tutarlar talep etmeyen bir ortak bulmamız gerekir. Farklı aracı alım satım şirketlerinin faaliyetlerini ve değişik aracı kurumları analiz ettikten sonra aradığımız kategoriye uyan, hizmet kalitesi standartları yüksek bir aracı kuruma ulaştık.

İkili opsiyonlar aracı kurumu Binatex:

Alım satıma başlamanın en iyi yolu ne kadar az olursa olsun kendi paranızı kullanmaktır. Öyle en baştan birkaç yüz dolar falan yatırmanıza ihtiyaç yok, 10 $ yeterlidir. Eğer bu kadarlık bir paranız da yoksa veya önce öğrenmek ve antrenman yapmak istiyorsanız, alım satım işine deneme hesabı ile başlamanız önerilir. Binatex aracı kurumunda deneme hesabı uygulaması mevcut. Binatex’in felsefesinde gereğinden fazla eğitim veya gereğinden fazla alıştırma yapma kavramı yoktur. Binatex gibi bir kurumla ikili alım satım yapmanın avantajı, 10 dolarla bile başarılı olunabilmesi ve para kazanılabilmesidir; sizin becerinize kalmış.

Eğer uzun vadeli veya orta vadeli işlem yaparsanız, işleminizin vade sonu zamanlamasını dikkatlice belirlerseniz ve işlemlerinizi bilerek yaparsanız anaparanızı çok kısa sürede artırabilirsiniz. Binatex, minimum tutarla alım satıma başlayabileceğiniz tek aracı kurum olmayabilir ancak diğer aracı kurumlara kıyasla pek çok avantaj sunar:

Para çekme başvuruları aynı gün içerisinde işleme konulur dolayısıyla Binatex tüm aracı kurumlar arasında en yüksek kârlılık oranına sahiptir.

Alım satım platformu kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır; kolay kullanım, hızlı işlem, değişik pek çok fonksiyon, vb.

Yatırımcıların işaret ettiğine göre şirketin minimum ödemeli hisse opsiyonları hızlı nakit çekimine imkân sağlamaktadır. Binatex ayrı bir dizi ödeme sistemi imkânı sunmaktadır. Kullanıcılar, elde ettikleri kârı nakit olarak çekmek için en yaygın ve en hesaplı ödeme sistemlerini kullanabilirler: Bitcoin, VISA, QIWI ve MasterCard.

Yüksek beklentisi olan kullanıcılar paket satılan yatırım ticareti platformlarını tercih ederler. Bu yazılımların en büyük eksikliği alım satım enstrümanlarının bulunmaması, yeni başlayanlar açısından ilkel kalması ve aşırı bilgisayar yüklenmesi sonucu oluşan faaliyet istikrarsızlığıdır.

Binatex gibi minimum ödemeli ikili opsiyon hizmeti platformları ise kendi yazılımlarını geliştirirler. Bu yazılımlar daha güvenli ve hızlıdırlar, hiçbir zaman aşırı yüklenme sorunu yaşamazlar.

Müşterilerin paraları Finans Komisyonu lisansı altında güvencededir.

Hem en deneyimli hem de yeni başlayan, yatırımcıların ortak görüşüne göre piyasada mevcut minimum ödeme sistemli tüm aracı kurumlar arasında en iyi işlem koşullarını sunan ve kullanımı rakiplerine göre daha kolay olan Binatex, yatırımlarınızı kontrol edebileceğiniz ideal sistemler arasında lider konumda.

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