Derinizin üzerine yapıştırılacak giyilebilir cihazlar, gerek sağlık sektörü gerekse de tüm teknoloji alanına yenilikler getirecek.

Sağlık sektörü başta olmak üzere tüm alanlarda kullanılması beklenen süper ince sensörler, vücuda tıpkı bir dövme gibi yapışarak durumunuzu kontrol edebiliyor. Daha çok tıbbi bir malzeme olarak kullanılacak bu dövme benzeri giyilebilir cihaz, esnek yapısı sayesinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Cilt temelli cihazların çoğunda plastik maddeye gömülmüş elektronlar kullanılıyor. Bu plastikler çok katı olduğu için de hareket etmenizi engelliyor. Nature Nanotechnology dergisinde yayınlanan yeni makaleye göre bu sorun ortadan kalkacak. Bilim insanları, bu yeni teknoloji için vücuda tıpkı bir mürekkep gibi yapışan ve bu sayede bükülme-çarpma gibi darbelerde sorun yaşatmayacak bir malzeme kullandı. Yirmi katılımcı tarafından yapılan testlerde kaşıntı, alerji gibi hiçbir sorun ortaya çıkmadı.

Bu yeni teknolojiler son zamanlarda ciddi artışlar göstermeye başladı. Telefonu uzaktan kontrol edebilen ve vücudunuzu dokunmatik bir ekrana dönüştüren bu cilt temelli elektronik yüzeyler, kalp atışları ve diğer vücut aktivitelerini takip edebiliyor.

Bu sensörler şu anda yapılan testlerle sektöre hazır bir konuma getiriliyor. Gelecekte herkesin elinde bu teknolojileri görebiliriz.