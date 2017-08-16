İkinci Çeyrek Satışlarının Galipleri Dell ve Apple Oldu

Her ne kadar kısmi bir artış söz konusu olsa da, genel anlamda diz üstü satışlarında bir durgunluk, hatta yer yer gerileme gözleniyor. Özellikle de Acer, geçen çeyrekte açıklanan rakamlara oranla pazar payında %1'e yakın bir düşüş kaydediyor.

Apple revize edilmiş 12-inch’lik MacBook modeli sayesinde 2017’nin ikinci yarısında güçlü dizüstü satış rakamları yakaladı. Firma, Nisan ve Haziran ayları arasında 3.98 milyon adet bilgisayar göndererek, bir önceki çeyreğe oranla yüzde 17.1’lik artış gerçekleştirdi.

Apple global dizüstü teslimatları noktasında Asus’un hemen gerisinde, beşinci sırada yer alıyor. Firmanın zemin kazandığı aşikar. Asus, 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 9.7 Pazar payı edinirken Apple, yüzde 9’luk bir payı yakaladı. Fakat bu sonuçlar her iki firmayı da yüzde 10’luk pay çizgisine taşıyor.

TrendForce’un yaptığı bir analize göre Apple üçüncü çeyrekte açıklanan teslimat sonuçlarında belirgin bir yükseliş daha kaydetmiş. MacBook Pro serisine ağırlık verilmek suretiyle firma, toplam dizüstü dağıtım rakamlarını iki hane arttırabilir. Böylece Asus’un önüne geçme fırsatını yakalayabilir.

Apple 2017 WWDC konferansında MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarının yenilenmesiyle ilgili planlarını açıklamıştı. Aynı zamanda giriş seviyesi versiyonun 200$’lık bir indirimle satılacağını da bildirmişti. Bu iyileştirmeler sadece ikinci çeyreğe derin anlamda etkide bulunduğu içindir ki bir sonraki donanım satışı figürlerine kadar sonuçlarını görme imkanımız olmayacak.

Dell ise Apple ve Asus’u geride bırakarak, sıralamada üçüncülüğün keyfini yaşama şansını yakaladı. MacRumors’un bildirdiğine göre firma, yüzde 21.3’lük artışla, altı dizüstü üreticisi arasında en iyi çeyrek dönem rekorunu kaydetti.

Bu görünümler tüm üreticiler için iyi haber vermiyor. Acer 2017’de Chromebook piyasasında büyük oynamıştı ama rakamlara bakacak olursak verilen çaba, bekleneni tam olarak karşılamıyor. Pazar payı 8.8’den, 8’e düşen Acer bir önceki çeyrek dönem periyoduna göre yüzde 3.5 daha az bilgisayar dağıtımı yapmış.