Gezegenimizin gördüğü en trajik zamanlardan biri olan İkinci Dünya Savaşı Dönemi, daha dün yaşanmış gibi bazı fotoğraflarda hayat buluyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı yıllar, belki de gezegenimizin tanık olduğu en kanlı ve karanlık yıllardı. Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti, Fransa, Müttefik Devletler, Almanya, İtalya ve Japonya'nın katıldığı, üstelik nükleer silahların da kullanıldığı savaşta yaklaşık 50 milyon kişi hayatını kaybetti. Almanya 8 Mayıs 1945'de teslim olduğunu açıklasa da çatışmalar 15 Ağustos 1945 yılına kadar sürdü. Hukuki süreç ise 2 Eylül'de tamamlandı. Bu döneme bir nevi de olsa tanıklık etmeniz için, bazı etkileyici fotoğrafları sizinle paylaşıyoruz. Söz konusu fotoğraflar, üstün restorasyon teknikleri ile siyah-beyazdan renkliye dönüştürüldüler. .

İngiliz Ordusuna Mensup Kadınlar Culford, Suffolk, 1943

Culford Suffolk'da, 1943 yılında çekilen fotoğraf, erkek askerlerin cephede savaşırken kadınların da boş durmadığını gösteriyor.

İnsan ve Köpek Arasındaki Dostluk

Savaşın en iyi pilotlarından biri olan James 'Johnnie' Johnson'ın, Labrador Retriever ile geçirdiği anlar insanı duygulandırıyor.

Whitehall, 8 Mayıs 1945 - Zafer Kutlamaları

Almanya'nın 8 Mayıs 1945'te teslim olmasını Whitehall'da kutlayan binlerce kişi.

B17F "Mary Ruth" Uçan Kale

8.Hava Filosu'nun üyesi B-17F 'Mary Ruth" Uçan Kale tüm ihtişamıyla göklerde. 8.Hava Filosu toplamda 264.618 sorti gerçekleştirdi.

Almanya'ya karşı saldırıya geçen B24 Bombacıları takımı

Savaşın son demlerinde, 1944 yılında Amerikalı B24 Liberator uçaklarından oluşan bir birlik Almanya'ya doğru harekete geçiyor.