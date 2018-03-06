İkinci Dünya Savaşı'nda Batan Uçak Gemisi Bulundu

İkinci Dünya Savaşı’ndaki Mercan Denizi Muharebesi'nde Japon kuvvetleri tarafından batırılan uçak gemisi USS Lexington bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında batan ABD uçak gemisi USS Lexington, Avustralya’nın doğu kısına yaklaşık 800 km uzaklıktaki mesafede Mercan Denizi’nin 3 km altında bulundu. 4-8 Mayıs 1942’de Japonya ile ABD arasında süren Mercan Denizi Muharebesi'nde ağır hasar alan gemi, batmış ve yıllarca bulunamamıştı. USS Lexington battığında, kendisiyle beraber 216 mürettebatını ve Amerika’nın uçakları dahil pek çok savunma silahını beraberinde götürmüştü.

ABD donanması bulunan geminin USS Lexington olduğunu doğrularken, gemiyi bulan ekibin başında Microsoft’un ortak kurucularından Paul Allen’ın olduğunu açıkladı. Tam tamına 76 yıldır denizin derinliklerinde yatan uçak gemisi, Allen’ın şirketi Vulcan tarafından 35 uçağı ile birlikte bulundu.

ABD Pasifik komutanlığı başkanı Adm Harry Harris, keşif için yaptığı açıklamada “USS Lexington’dan sağ kurtulan birinin oğlu olarak Paul Allen’ı ve Research Vessel ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Mercan Denizi Muharebesi, Japonya’nın savaş sırasında Pasifik’e ilerlemesinin durdurulması için büyük önem teşkil ediyor. Lexington, savaş sırasında Japon torpido ve bombardımana maruz kalmış. USS Lexington’da 216 kişinin öldürdüğünü rapor eden ABD donanması, 2000’den fazla kişinin kurtarıldığını belirtti. ABD’nin o dönem en büyük gemilerinden biri kaybedilmiş olsa da Japonya püskürtülmüş ve savaş, ABD’nin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Vulcan sözcüsü Robert Kraft, “Lexington önceliğimizdi, çünkü İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybedilen başkentlerimizden biriydi” dedi. Lexington’ın yerin 3.000 metre altında olması ve 76 yıllık süreçte çürümüş olma ihtimali, geminin kendisini veya parçalarının su yüzüne çıkarılmasını bir hayli zorlaştırıyor.