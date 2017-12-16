İkinci Dünya Savaşı Nükleer Silah Testlerinin İkinci Bölümü

İkinci Dünya Savaşı’nın Atomik Patlamalarına Ait Yeni Açıklanan Videolar Nükleer Silahların Korkunç Gücünü Gösteriyor.

Amerikan hükümeti için çalışan nükleer silah araştırmacıları ve arşivciler, daha önce görülmemiş 62 adet atomik patlama filmi yayınladılar.

Yeni açıklanan video grubu, daha önce açıklanan Soğuk Savaş dönemi test patlamalarına ait 63 kliple bir araya getirildiğinde, YouTube üzerinde izlenebilecek toplam 125 film olmuş oluyor.

Tarih sahnesinden silinmekte olan bu filmlerden daha yüzlercesi önümüzdeki aylar içerisinde yüksek çözünürlüklü videolar olarak internet ortamına düşebilir. Bu konuyla ilgili ekip halihazırda videoları depolardan bularak dijital olarak tarıyor ve önemli verileri analiz ediyorlar. Eğer içeriğinde Kuzey Kore ya da diğer hasımların sahip olmadıkları bir takım sırlar yer almıyorsa, YouTube’da yayınlıyorlar.

Lawrence Livermore National Laboratory’de görevli bir nükleer silah fizikçisi Greg SPriggs “Halkın bu kayıtları görmeye hakkı var” diyor.

Büyük patlamaların kaydedildiği kasetler, daha sonra gizlenmişler

Silah araştırmacıları, 1945-1962 yılları arasında yerden yüksekte gerçekleştirilen 10.000 civarında filmi kaydetmişler. Daha sonra bu kayıtlar üzerinden silahın patlama gücü analiz edilerek, yüksek güvenlikli bölgelerde korunmak üzere kilit altına alınmışlar.

Bu kayıtları on yıllardır kimse görmemiş ama Spriggs, modern zamana ait bombaların nasıl patlayacaklarının görülmesi noktasında güzel bir örnek teşkil edeceklerini söylüyor. Zira bu tip patlamalar bilgisayar simülasyonu haricinde gerçek hayatta görülmüş şeyler değiller.

Spriggs “Bu filmler bizim için paha biçilmezler. Kesinlikle paha biçilmez değerdeler. Fakat çok, ama çok kırılgan, hassas ve eskiler. Yaklaşık %2 oranında küçülmüş durumdalar” diyor.

İkinci olarak yayınlanan grupta bulunan filmlerden birinde 1 Mart 1955’te gerçekleştirilen ‘Tesla’ denemesi görülüyor. Bir çok filmde olduğu gibi ortalama 2.000 fps’de kaydedilmiş film. Yapılan testte 7 kilotonluk bir patlama yaşanıyor (Hiroşima’da yaşanan patlamanın yarısı gücünde). Operation Teapot olarak adlandırılan, ordunun savaş alanındaki nükleer silahlarını kullanma taktiklerini iyileştirmeye dönük olarak gerçekleştirilen toplam 14 deneme serisinden biriymiş bu test.

Housatonic olarak adlandırılan bu test, ‘Operation Dominic’ testlerinde yaşanan 31 nükleer patlamadan birine ait.

Pasifik Okyanusu’nda yer alan ‘Johnston Mercan Adası’nın 2 mil kadar üzerinde patlatılan cihaz, 8.3 megatonluk bir patlama şiddeti açığa çıkarmış (Hiroşima patlamasından 400 kat daha fazla).

Aşağıdaki YouTube bağlantısında (ya da yazının başındaki bağlantıda) 126 videonun hepsi yer alıyor. İyi seyirler.