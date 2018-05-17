Anne Frank'ın Günlüğü’ne Ait 2 Yeni Sayfa Bulundu

2. Dünya Savaşı'nın simge isimlerinden biri olan Anne Frank'ın, Nazi işgali esnasında Amsterdam'da tuttuğu ünlü günlüğünde, şimdiye değin bilinmeyen 2 sayfa daha bulundu.

Günlüğün kahverengi kâğıtlarla kaplanan 78 ve 79. yapraklarında, Anne Frank'ın cinsel eğitim ve fuhuşa ilişkin düşünceleri ve cinsel içerikli fıkralar bulunuyor. Anne Frank tarafından, 28 Eylül 1942'de yazılan bu 2 sayfada yer alan fıkralardan biri şöyle: "Kadın Nazi askerleri, niçin Hollanda'ya gelir? Askerlere döşek (şilte) olmak için."

Günlüğün 78. yaprağı, okunmayacak ölçüde karalanmış. Anne Frank, "Bu sayfayı ayıp fıkralar yazmak için kullanacağım" diye yazmış. Öbür yaprakta ise, cinsellik ve fuhuşun varlığıyla alakalı düşünceleri bulunuyor.

Huygens Hollanda Tarihi Enstitüsü araştırmacılarından Peter de Bruijn'e göre, bu 2 sayfanın Anne Frank tarafından kapatıldığı neredeyse kesin.

Sayfaların varlığı 2001'de, 'Anne Frank Vakfı' tarafından keşfedildi. Fakat bir bölümü karalanan, bir kısmı da kahverengi kâğıtlarla kapatılan bu 2 sayfanın okunması mümkün olmadı. Vakıf, üzeri kâğıt yapıştırılarak kapatılan yaprakların Huygens Hollanda Tarihi Enstitüsü'nün yardımıyla dijital fotoğraf düzenleme tekniği sayesinde okumayı başardı.

Anne Frank Vakfı Müdürü Ronald Leopold, üzeri kapatılan yaprakları kamuoyuyla paylaşmayı bir görev bildiklerini belirtiyor. Leopold'a göre, Anne Frank'ın Günlüğü'nü okuyan milyonlarca insanla bu yeni sayfaların paylaşılması da bir zorunluluk.

Hollanda Savaş ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsü (NIOD) Müdürü Frank van Vree'ye göreyse, Anne Frank'ın yazdıkları, o dönemdeki klasik fıkralar. Van Vree, "Bütün yeteneklerine karşın, sonuçta o da normal bir kız çocuğu" diyor.

Şu an yalnızca internet ortamında yer alan 2 sayfa; 2019'da, araştırmanın tamamlanmasının ardından yayımlanacak.