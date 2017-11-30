İkinci El Araç Alırken Bu Dolandırıcılığa Dikkat Edin

İkinci el araba satın alacak kullanıcıları uyaralım; arabayı internetten alıyorsanız, orada yazan bilgilere güvenmemelisiniz. Ortaya çıkan yeni dolandırıcılık sistemi ile pert olmuş arabalar, kazası yokmuş gibi gösteriliyorlar.

Günümüzde bir şeyler satın almak istediğimizde ilk uğradığımız yer internet oluyor. İnternette en ufak aletten en ağır iş makinesine kadar neredeyse her türlü ürüne ulaşabiliyoruz. Binlerce TL para vererek satın aldığımız arabalar da buna dahil. Eğer arabayı sıfır alma taraftarıysanız bu durum sizi ilgilendirmiyor, ancak 2. el araç satın alıyorsanız bu haberimiz “hayati” önem kazanmış durumda.

İnternetten ikinci el olarak araç satın almaya izin veren sitelerde çok büyük bir dolandırıcılık dönmeye başladı. Ağır hasar almış veya direkt “pert” kayıtlı araçları hasarsızmış veya çok az hasar varmış gibi gösteren dolandırıcılar, kendisine uygun fiyatlı araba satın almak isteyen insanların zaten az olan o parasını da çalmayı hedefliyorlar.

İkinci el araç satın almak çok riskli bir durum. Son yıllarda ekspertiz raporları sayesinde bunun üstesinden gelindiği düşünülüyordu, ancak durum bu şekilde değil. Bu dolandırıcılar, ekspertiz raporlarında bile dolandırıcılık yapabiliyorlar.

Sözcü’nün yaptığı haberde, bir araç “pert” kaydı bulunmasına rağmen hasarsızmış gibi gösterilmeye çalışıldı. Lokal boyalı ancak sorunsuzdur diye satın aldığınız araçlar, kayıtlarda “ağır hasarlı” olarak çıkabiliyor.

Dolandırıcılar Nasıl Çalışıyor?

Bursa’da bir galerici, normalde ağır hasar almış bir arabayı, aracın yalnızca kaput bölümünde boya olduğunu, bunun dışında hiçbir hasar kaydının olmadığını belirterek satılığa çıkartıyor. Bu süreçte kendisini telefonlar arayan alıcılara aracın geçmişinin temiz olduğunu veya çok küçük bir iki kazaya karıştığını söylüyor.

Otomobilin plaka ve şasi numarası ile birlikte Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden 5644’e mesaj göndererek sorgulandığında ise gerçek olay ortaya çıkıyor. Satıcı tarafından hasarı yok denilen aracın “ağır hasarlı araç” sınıfına girdiği ve 34 bin TL’lik bir hasar kaydının olduğu anlaşılıyor.

Ne yapmak gerek?

Açıkçası size buradan bir öneri versek bile dolandırıcılar bunun başka bir yolunu bulabilirler, ancak öncelikle yapmanız gereken birkaç şeyi söyleyelim. Dolandırıcılar, internet sitelerinde ekspertiz raporu da paylaşabiliyorlar. Bu raporlar dolandırıcılar tarafından sahte bir evrak olabilir, bu yüzden sizin seçeceğiniz özel bir ekspertiz merkezine götürüp aracı kontrol ettirmenizi öneriyorum. Elbette bunun öncesinde aracın plaka ve şasi numarası ile 5644’e gönderip kontrol yaptırmak, araba satın alırken yaşanacak olası sürprizlerden korunmanızı sağlayacaktır.