İkinci El Araç Satışında Garanti Verme Zorunluluğu Getirildi!

İkinci el araç satışı hakkında yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile birlikte artık ikinci el araç ticareti yapacak kişi ve işletmeler, yetki belgesi almak zorundalar. Ayrıca ikinci el araç ticareti yapanların araçlar için garanti sunması da zorunlu hale geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre artık ikinci el araçlar için de garanti verilecek. Bununla birlikte ikinci el araç ticareti için ekspertiz raporu düzenlenecek ve bir takip sistemi kurulacak.

Yeni yönetmelik ile birlikte ikinci el araç ticareti yapacak kişilerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yetki belgesi alması gerekiyor. İkinci el araç ticareti için verilecek yetki belgeleri 5 yıl süreyle geçerli olacak ve yetki belgesi alacak kişilerde en az lise mezunu olması, mesleki yeterlilik belgesine sahip olması ve devletin güvenliğiyle anayasal düzene karşı suç işlememiş olması şartları aranacak.

Ayrıca ikinci el araç ticareti için yetki belgesi almaya başvuracak işletmelerde en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması, teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması, işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olması şartları aranacak.

Yönetmeliğe göre artık ikinci el araç satışı sırasında ‘taşıt teslim belgesi’ düzenlenecek. Taşıt teslim belgesinin içinde aracın kilometre bilgilerinin yanı sıra boyalı ve değişen parçaları ile ilgili bilgiler de yer alacak. Ayrıca 8 yaşını aşmamış ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için ekspertiz raporu alınacak.

Yeni yönetmelik, ikinci el araç ticareti gerçekleştiren işletmelerin 3 ay ya da 5 bin kilometre garanti vermesini zorunlu kılıyor. Bu süreçte araçta herhangi bir sorun yaşanması halinde işletme, 30 gün içinde onarımı yapıp aracı sahibine teslim etmekle yükümlü olacak. 8 yaşını ve 160 bin kilometreyi aşmış olan araçlar, istisnasız bir şekilde garanti kapsamına girmeyecek. Ayrıca taşıt teslim belgesi ve ekspertiz raporunda bulunan hasarlar da garanti kapsamı dışında satılacak.