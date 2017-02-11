İkinci El Elektronik Cihaz Satışına Valilikten Kimlik Şartı!

İkinci el elektronik cihaz satışlarında yapılan dolandırıcılıklar nedeni ile Şanlıurfa Valiliği kimlik şartı getirdi.

Ülkemizde ikinci el elektronik cihaz alımı-satımı ciddi oranda yapılmakta. Fakat bu durum, dolandırıcılara da avantaj sağlayabiliyor.

Özellikle hat tahsis işlemlerinde, yabancı uyruklu ve şüpheli kişilerin iletişim konusuda sahte kimlik bilgileri kullandıkları ve tahsis işlemlerini bu şekilde yaptıkları tespit edilmiş.

İşte bu vb konularda bazı önlemler almak isteyen Şanlıurfa Valiliği, Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesi 3. fıkrasında "Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri örneği alınmadan işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılmaz" hükmünü baz alarak ikinci el elektronik cihaz alım satım işlemleri sırasında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan herhangi bir işlem yapılmaması şartını getirdi.

Resmi açıklama yapan valiliğin açıklaması şu şekilde:

"İkinci el elektronik cihaz alım satımlarında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan yapılan işlemler suçtur ve ilgili maddeye göre cezai işlem uygulanacaktır. İkinci el elektronik cihaz alım satım işlemleri esnasında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan herhangi bir işlem yapılmayacak, bahse konu işyerleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde belirlenecek bir iletişim kanalı ile cihaz veya hat satın alacak yabancı uyruklu ve şüpheli şahısların fotoğraflarının Asayiş Şube Müdürlüğüne ivedi şekilde gönderilmesi sağlanacak, ikinci el elektronik cihazların satışını yapan işletmelerin çalışanlarına bu hukuki durum tebliğ edilecek, ikinci el elektronik cihaz alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren iş yerleri; kişilerin kimlik ve adres bilgilerine, eşya miktar ve özelliklerini belirtir form tanzim edilerek kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun ve faturanın ibraz edilmesi sağlanacaktır. Tanzim edilen form bir yıl sürece saklanacaktır."

Valilik, aldığı karar doğrultusuna ikinci el elektronik cihaz alım-satımında alınan kararlara uymayanlara para cezası uygulayacak.