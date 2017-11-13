2. El Araçlara Ait Bilgiler Artık PTT Mobil Uygulamasında

İkinci el otomobil almak isteyenler, artık araçların kilometrelerini ve araç muayene bilgilerini PTT mobil uygulamalarıyla öğrenebilecekler.

PTT ile bir anlaşma yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, önceleri SMS sorgulamasıyla yapılan fakat sonradan kaldırılan kilometre sorgulama hizmetini geri getiriyor. Buna göre 2. el otomobil almak isteyenler, PTT mobil uygulaması ile araçların muayene tarihlerini ve kilometrelerini öğrenebilecekler. Verileri PTT ile paylaşacak Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, vatandaşların bu verilere kurumun mobil uygulamalarına plakalarını ya da şase numarasını girerek ulaşabilecekler.

Konuyla ilgili Twitter’dan açıklamalarda bulunan PTT A.Ş. Yöntetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, daha önce yüksek fiyatlarda yapılan (7 TL alınıyordu) sorgulama işleminin artık daha uygun fiyatlarla yapılabileceğini belirtti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ise şu açıklamalarda bulundu: "Biz, araç muayene sistemlerine girdiği zamanlarda araçların kilometrelerini kaydediyoruz. Dolayısıyla en güvenilir, hile yapılmamış, doğru bilgiler bu sistem üzerinde kayıtlı bulunuyor. Biz bu bilgileri PTT üzerinden vatandaşın hizmetine sunacağız."

Yapılan protokolün başlangıç olduğunu belirten Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İlçioğlu, verilerin yapılan protokol çerçevesinde vatandaşlara sunulacağını açıkladı.