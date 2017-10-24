İkinci El Telefon Satışında Sahibinden’e Rakip Geldi

İnternet üzerinden güvenilir bir şekilde ikinci el telefon almak veya satmak ister miydiniz? Bunu İkincielmobil.com üzerinden yapabileceksiniz.

İnternette, ikinci el ürün satın alma konusunda yeterince başarılı hizmet alamıyoruz. Tamam, otomobil sektörü için sahibinden.com var ve bu site diğer ürünler için de ikinci el desteği sağlıyor, ancak site amacı gereği otomobil alanına odaklanmış durumda. Bugün sizlere sıfır ve ikinci el telefon alıp satabileceğiniz, bu alanda özelleşmiş olan bir siteyi duyuracağız.

İkincielmobil .com , sıfır ve ikinci el telefon ticaretine standart getirmeyi amaçlayan bir platform. Telefon sektörüne odaklanmış bir pazar yeri olarak dikkat çeken site, sadece telefon üzerine kurulu olduğundan telefonla ilgili her şeyi bulabileceksiniz. İkincielmobil, bu alanda yoğunlaşarak internet üzerinden yapılan telefon alışverişinde yaşanan sıkıntılara toptan çözüm sunmayı hedefliyor.

Cep telefonu, tablet ve masaüstüne uyumlu olarak geliştirilen site, modern tasarımı ile rakiplerinden hemen ayrılıyor. Sitede geleneksel açılır menü yerine sayfa seçiminin fotoğraflarla yapıldığı bir tasarım kullanılmış. Bu da telefon ve tabletlerde kullanımı oldukça kolaylaştırıyor. Bunun dışında “fiyat aralığı çubuğu” sayesinde fiyata göre kolayca arama yapabiliyor ve en doğru sonuca ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesapları(Google, Facebook) ile üye olma seçenekleri sayesinde hiç zorluk çekmeden sayfaya üye olabilirsiniz. Bu seçenek hem üyelik işlemlerini kolaylaştırıyor hem de site kullanımını daha pratik hale getiriyor.

Güvenli ödeme ve uzman kontrollü ilan sistemiyle alıcı ve satıcılar için maksimum güvenliği ön planda tutuyor.

İlanların altında yer alan yorum bölümü ile fikir alışverişi ve satıcı ile yazışarak pazarlık yapma imkanı da sunuyor.

Alışılagelmiş ilan sitelerinde buluşarak satış yapma kısıtlamasını da ortadan kaldırıyor. İkincielmobil.com ile Türkiye’deki tüm telefon alıcılarına ve satıcılarına ulaşabiliyorsunuz. Böylece buluşma ve para transferini dert etmeden kolaylıkla telefonunuzu satabiliyorsunuz.

Sitenin dikkat çeken özellikleri şu şekilde:

Güvenli Ödeme Sistemi 4 aşamadan oluşuyor.

Alıcı ürünü kredi kartı ile satın alır. Alıcının ödemesi BDDK tarafından lisanslı Bağımsız Ödeme Sistemi Kuruluşunun havuzunda tutulur. Satıcı ürünü kargo ile gönderir. Alıcı ürünü alır ve inceler. Alıcı, siparişi onayladığında havuzdaki ödeme satıcıya aktarılır, aksi takdirde ödeme alıcıya iade edilir.

Tüm ilanlar uzmanlar tarafından gözden geçiriliyor. Bu kontrollerde telefonun fiziki durumu ile ilan açıklamalarının uyumu, fatura ve garantisinin olup olmadığı ve aksesuarların uyumu kontrol ediliyor.

Bununla birlikte ilanını öne çıkarmak isteyenler için ücretsiz olarak Nitelikli, Güvenli ve Onaylı ilan özelliklerini sunuyor. ikincielmobil.com: Farklı açıdan çekilen ve doğrulama kodu içeren fotoğraflı ilanlara Nitelikli, IMEI ve garanti süresinin doğruluğunun kontrolü yapılan ilanlara Güvenli, Telefonun marka-model, aksesuarları ve durumunun kontrol edildiği ilanlara Onaylı özelliğini ekliyor.

ilan özelliklerini sunuyor. ikincielmobil.com: İkincielmobil.com’un kullanıcılar için sahip olduğu bir diğer özellik ise fiyat geçmişini grafiksel olarak yansıtıp, alıcı ve satıcıya kolay ve hızlı fiyat araştırma imkanı sunması. Bu platform sayesinde alıcı ve satıcı fiyat karmaşası içinde boğulmadan, cihazlarını değerinde ve güvenli bir şekilde alıp satabiliyor.

EV SSL sertifikası sayesinde tüm kullanıcıların verileri(kredi kartı bilgileri, şifreler vs.) uçtan uca şifreleniyor, böylece kullanıcılar için üst düzey güvenlik sağlanıyor.

Kampanyayı Kaçırmayın

İkincielmobil.com, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel 24-31 Ekim tarihleri arasında ilan koyan tüm üyelerine satış hizmet bedelini %5’ten %2,99’a indirdi. Siteye kaydolmak ve sınırsız ilan vermek ise her zaman tamamen ücretsiz.