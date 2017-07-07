Bir zamanların ünlü uçan arabası M400X Skycar eBay'de açık artırmaya çıktı. Üstelik son derece uygun bir rakama.

Tarihin ilk uçan arabalarının drone teknolojisi ile geldiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Terrafugia veya AeroMobil’den önce tarihi 2001 yıllarına kadar dayanan Moller Skycar isimli araba vardı. 4 tane motorun dikey ve yatay hareketleri ile uçabilen araba, şu sıralar eBay’de açık artırmaya çıkmış durumda.

M400 isimli araç, bu zamana kadar birçok yerde uçmayı başarmıştı. 720 beygirlik dört eğilebilen Rotapower motoru ile birlikte gelen araba, dikey olarak kalkıyor ve aynı şekilde iniyor. Anlayacağınız araç dünyanın ilk uçan arabası değil, aynı zamanda dikey inip kalkış yapabilen ilk araçlardan.

Şu anda uçmak için FAA(Federal Aviation Administration) tarafından onayı bulunmayan uçan arabanın, eBay satışı sonrası istenirse onayı alması için başvurabilir.

Yapılan açıklamaya göre şirket, prototipin üzerine kurduğu motor ve gövde teknolojisine 150 milyon doların üzerinde yatırım yapmış. Araba şu anda 1 milyon dolardan açık artırmaya çıksa da 5 milyon doları verince peşin almanıza izin veriliyor. Yurt dışında ikinci el fiyatları düşük derdik de bu kadar beklemiyorduk açıkçası.

Moller’ın pazarlama müdürü Jack Stewart yaptığı açıklamada, “M400 Skycar’ı yeni ve devam eden projelerimize fon sağlaması için satıyoruz” dedi.

Aracın eBay sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Uçan arabaların geleceğimizde ne gibi bir yeri olmasını bekliyorsunuz?