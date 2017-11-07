Kozmik Komşumuz, İkinci Dünya'yı Barındırıyor Olabilir!

Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin çevresinde dönen bir toz kuşağı keşfedildi. Bu toz kuşağı, Proxima Centauri'nin bir çoklu gezegen sistemine sahip olma ihtimalini arttırıyor.

Bugüne kadar yapılan gözlemlerde Güneş’e en yakın yıldız olan Proxima Centauri’nin ‘Proxima b’ adında bir gezegene sahip olduğu ve bu gezegenin Proxima Centauri’nin yaşanabilir bölgesinde bulunduğu tespit edilmişti. Fakat yıldızın etrafında başka herhangi bir gezegen, gaz ya da toz görülmediği için Proxima b’nin yalnız bir gezegen olduğu düşünülüyordu.

Granada’da bulunan Endülüs Astrofizik Enstitüsü’nden araştırmacılar, Şili'deki ALMA Gözlemevi’nde gerçekleştirdikleri gözlemler sonucunda Proxima Centauri'nin çevresinde bir toz kuşağı keşfettiler. Bu toz kuşağı, yıldızın yaşanabilir bölgesinin çok dışında olmakla beraber Proxima Centauri’nin bir gezegen sistemine sahip olabileceği anlamına geliyor.

Proxima Centauri, Güneş’ten yalnızca 4 ışık yılı uzaklıktadır. Şu ana kadar ürettiğimiz en hızlı uzay aracının Proxima Centauri’ye ulaşması 80 bin yıl sürer ancak bilim insanları, gelişen teknoloji ile birlikte birkaç on yıl sonra Proxima Centauri’ye ulaşabilmeyi hedefliyor. Belki de insanlığın Ay'a gidişinin 100. yılında bir uzay aracı, Proxima Centauri’yi ziyarete gidebilir.

Bulunan toz bulutu, mikroskobik kar toplarından dev asteroitlere kadar farklı boyutlarda bir gezegen oluşturmayı başaramamış parçacıkları içeriyor. Ayrıca araştırmacılar kesin olmamakla birlikte bulunan toz kuşağının dışında başka bir kuşağın daha olabileceğini belirtiyorlar.

Artık bilim insanlarının yeni hedefi, Proxima Centauri’yi daha detaylı bir şekilde inceleyerek bir çoklu gezegen sistemine sahip olup olmadığını ve varsa bu gezegenlerin durumlarını öğrenmek. ALMA teleskobu, toz kuşağını keşfederek daha büyük incelemeler için hazır olduğunu araştırmacılara kanıtlamış oldu.