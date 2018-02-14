İklim Değişikliği Amerikan Ordusunun Sırrını İfşa Etti

Soğuk Savaş döneminde Greenland'de buzlar altına depolanan zehirli kimyasal maddeler ve düşük seviyeli radyoaktif kimyasallar, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzlarla birlikte doğaya salınmaya başladı.

1950'li yıllarda hüküm süren Soğuk Savaş'ın zirvesinin yaşandığı bir dönemde, görevi 600 kadar orta menzilli nükleer başlıklı balistik füzeyi ateşlemeye hazır hale getirmek olan Amerikan ordusuna ait gizli bir üsse ev sahipliği yapmıştı, Greenland'in buzlu toprakları. Bu tesislerin en büyüğü ise, bir bilim istasyonunun halka açık yüzüne sahip olan 'Camp Century' adlı birimdi.

Amerikan ordusu Camp Century'de başladığı işi yarım bırakmış, 'Project Iceworm' adlı gizli misyonu çöpe atarak, 1967 yılında kapatmıştı üssü. Fakat bu buzlu toprakların altında gömülü, kötü bir miras bırakmıştı ordu: Askeri uzmanların sonsuza kadar donmuş şekilde kalacağını düşündükleri, tonlarca zehirli atık.

Gelin görün ki iklim değişikliğini hesaba katmamışlardı.

Amerikan ordusu elli yıl önce iklim değişikliğiyle ilgili bilgiye sahip değildi belki de. Fakat şimdi, küresel ısınma nedeniyle buzlar erimeye başlarken, Amerikan ordusunun sonsuza kadar donmuş şekilde kalacağını düşündüğü kimyasalların da beraberinde sızmaya başlamasına neden oldu bu erime. Bu durum deniz ekosistemi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tabii Amerikan yönetimiyle ev sahibi ülke arasında yaşanabilecek olası diplomatik kabusu dile getirmeye gerek yok.

"Johnston mercanada üssü, Hawaii"

Camp Century'de bulunan buzlar, on binlerce litre dizel yakıt, yüksek oranda 'poliklorinat bifenil (PCB)' saklıyordu içerisinde. Aynı zamanda düşük seviyeli radyoaktif malzemenin de bulunduğu sanılıyor buzlarda gömülü kimyasallar arasında.

PCB'ler oldukça tehlikeli kimyasallardır. Kansere neden oldukları düşünülen bu kimyasalların, geniş çaplı sağlık sorunlarına neden olabilecekleri biliniyor.