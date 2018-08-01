Gezegenimizin özellikle son yıllarda büyük bir tehlike içerisinde olduğu ve küresel ısınmanın boy gösterdiği hepimizce malum. Bu noktada ortaya konan yeni bir ABD raporuna göre, 2017 yılından bu yana gezegenimiz sera gazlarının etkileri ile boğuşuyor.

Kürsel ısınma, ülkemizi olduğu kadar gezegenimizi de tehdit ediyor. Bu noktada Çarşamba günü yayınlanan yeni bir ABD raporuna göre, gezegenimiz sera gazlarının anormal etkileri ile karşı karşıya kalıyor. Kuzey Kutbu’nda bulunan buzulların eridiğini ve iklimdeki değişimlerin rekor seviyelere ulaştığını düşünecek olursak, yayınlanan rapor bizim için oldukça kötü haberler barındırıyor.

600’den fazla ülkeden 450’yi aşkın bilim insanının derlediği İklim Raporu, 2017’den sonrası için kötüleşen iklim koşullarını gözler önüne seriyor. Genel olarak anormal, fırtına, kuraklık ve kavurucu sıcaklar kelimelerinin düzinelerce defa kullanıldığı 300 sayfalık iklim raporu; doğadaki en tehlikeli üç gazın rekor seviyelere ulaştığını da gösteriyor. Karbondioksit, metan ve azot oksit adı verilen gazlar, en son 800 yıl önce bu seviyeleri görmüştü.

Mayıs ayında dünyanın en yüksek sıcaklığını gören Türbat, 128.3 Fahrenheit’lık bir değere ulaşmıştı. Bunlara ek olarak ısınan gezegenimiz, okyanusların da sıcaklık yükselmesi yaşamasına ve dolayısı ile Kuzey Kutbu’nda bulunan büyük buz kütlelerinin erimesine sebep oluyor. Her alanda olduğu gibi doğanın da bir dengesi var ancak gördüğümüz üzere bu denge daha da kötüye giderek, dünyanın ibresini kaydırıyor. Öte yandan son günlerde artan benzeri haberlere değinecek olursak, gezegenimize sahip çıkmamız için son çırpınışları yaşadığımızı söyleyebiliriz.