Edward Snowden'in bile güvenlik seviyesini onayladığı "Signal" üstün yetenekleri ile dikkat çekiyor.

En yeni "Signal" güncellemesine, Edward Snowden'in dahi onayladığı güvenlik sistemleri eklendi. Open Whispers tarafından geliştirilen söz konusu uygulama, deneysel sesli ve görüntülü arama yetenekleri sunuyor.

Open Whisper Systems, Signal'i, "yeni nesil sesli ve video çağrısı" olarak adlandırdığı halde, değişiklik hakkındaki ayrıntılara girilmiyor. Bu da yazılımın üst düzey güvenlik seviyesine işaret ediyor.

Bahsi geçen özellikle, Ayarlar ve Gelişmiş segmesinde bulunabiliyor. Yazılımım etkileşmesi ve düzgün çalışması için hem arayan hem de alıcı gerekli etkinleştirmelerde bulunmak zorunda.

WhatsApp, Facebook ve Skype gibi diğer iletişim uygulamaları devleriyle rekabet etme girişiminde bulunduğu için bu yetenek, The Signal için önemli bir katkı. Gizlilik ve güvenlik konularında artan bir endişeyle yaşadığımız dünyada, The Signal uygulaması da sonuna kadar direnç gösteriyor.

Video iletişim uygulamanın tam sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil ancak şimdi denemek isterseniz beta sürümünü test edebilirsiniz.