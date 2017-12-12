Henüz test aşamasında olan özellik kullanıcıların, ilgilendikleri kişilerin sosyal medyada ne yaptıklarını görüntülemelerini sağlıyor. Tabii takip edeceğiniz kişilerin onayları dahilinde.

Tinder, bugün, en çok ilgilendiğiniz kişiler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan, ‘Feed’ adlı yeni bir özelliğini tanıttı. Tinder, Instagram gönderilerinden Spotify’daki sevilen sanatçılara kadar, insanların sosyal medya ağı hesaplarında neler yaptıklarıyla ilgili anlık güncellemeleri getirmek için diğer servislerle birlikte çalışma yapıyor. Söz konusu servis şu an için Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’da test ediliyor.

Aslında bu, Tinder’ın daha önce de sahip olduğu verilerden oluşuyor. İnsanlar Spotify ve Instagram hesaplarını bir süredir Tinder’a bağlayabiliyorlar. Tinder, üçüncü taraf servislerdeki bilgiyi tek bir yerde topluyor.

Tahmin edileceği üzere Tinder, gelecekte daha fazla sosyal ağı listeye katacaktır. Zira bu özellik henüz test aşamasında. Söz konusu özellik ansızın insanların, tanımadıklarının yanına sessizce sokularak onları gizlice izlemelerine imkan veren bir yönteme dönüşüverdi. Bu düşüncenin altında yatan şey, ilgilendiğiniz kişilere daha fazla malzeme vererek, Tinder üzerinde sosyal medya mesajlarıyla daha fazla etkileşimde bulunmalarını sağlamak. Ki, teoride işe yarar gibi görünüyor. Fakat, zaman geçtikçe tek bir yerde toplanan veri miktarı, baş edilemeyecek hale gelebilir.

Tinder’a göre söz konusu özellik herkeste değil, onaylanan kişilerde çalışacak. Buna ek olarak ‘Feed’de eşleştiğiniz kişilerle paylaşacağınız şeyleri yönetme seçeneğiniz de olacak. Test aşaması sürecinde özelliğin ne şekilde gelişme göstereceğini görmek ilginç olacak.