Türkiye'deki Yemek Yeme Alışkanlığı Araştırması ve Sonuçları

Metro Market ve Konda tarafından gerçekleştirilen ‘Yeme İçme Değerleri ve Alışkanlıkları Araştırması’, ülkemizdeki yemek yeme alışkanlıklarıyla ilgili çok ilginç sonuçları ortaya çıkardı.

Hürriyet’in haberine göre ülkemizde yer sofrasında yemek yeme alışkanlığı, gelir seviyesi ve evlerin tipine göre değişkenlik gösteriyor. Aylık geliri 5 bin TL’nin üzerindeki olan aile bireylerinin %82’si, yemeklerini masada yiyorlar. Gelir seviyesi 1200 ila 2000 TL arasında olan evlerdeki yemekler ise %53 oranında yer sofrasında yeniyor. Apartmanlarda oturanların %72’si akşam yemeğini masada yerken, gecekondularda oturanların %81’i yer sofrasını tercih ediyor. Metropollerde yaşayanların %29’u yer sofrasını tercih ederken kentlerde yaşayanlarda bu oran %45’e çıkıyor.

Zengin, orta halli ya da yoksul hiç fark etmez, Türk halkına sorulan ‘haftada en çok tükettiğiniz gıda hangisi?’ sorusuna tüm gelir grupları aynı cevabı verdi: İlk sırada meyve, ikinci sırada sebze, üçüncü sırada pilav bulunuyor.

Zenginler kırmızı et, yoksullar pilav ve makarnayla doyuyorlar

En düşük gelirse sahip katılımcılar haftada 1,2 kez kırmızı et yiyebildiklerini, bunun yanında 1,7 kez tavuk, 0,6 kez balık, 4 kez sebze, 4,3 kez meyve, 2,8 kez pilav ve 2,3 kez makarna tükettiklerini belirttiler. Geliri en yüksek katılımcılar ise haftada 2,2 kez kırmızı et, 2,1 kez tavuk, 1,2 kez balık, 4 kez sebze, 5,2 kez meyve, 2,6 kez pilav ve 2 kez de makarna tükettiklerini söylediler.

Türkiye’de erkeklerin %60’ının, modern toplumda ise %49’unun mutfağa girmediğini belirten Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, insanların %39’unun şekeri ve tuzu azaltmaya çalıştığını, %60’ından fazlasının ise organik gıdalara erişim istediklerini belirtti.