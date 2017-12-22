Magic Leap'in ilk karma gerçeklik başlığı olan Leap One, tuhaf tasarımı ile Twitter'ın alay konusu oldu.

Neredeyse tüm teknoloji şirketleri karma gerçeklik başlıklarına önem vermekte ve üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Magic Leap’in 2018 yılı başında tanıtılması beklenen Leap One karma gerçeklik başlığı da bunlardan yalnızca biri.

Leap One henüz piyasaya sürülmedi, dolayısıyla performansı hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Fakat cihaz satışa çıkmadan tasarımı ile şimdiden sosyal medyada alay konusu olmuş durumda.

Karma gerçeklik başlıklarının genel tasarımı VR başlıklarına benzemektedir. Fakat Leap One ileri teknoloji bir gözlük edası ile tasarlanmış görünümü ile kendini rakiplerinden ayırmayı başarıyor. Tabii böyle yaparak iyi mi etmiş kötü mü etmiş yorum sizin.

Karma gerçeklik başlıklarının şu an için ‘dışarıda’ kullanılabilecek bir tasarımı bulunmuyor. Magic Leap, Leap One tasarımı ile bu algıyı kırmak istese de herhangi bir kişinin böyle bir başlıkla sokakta yürümek isteyeceğine inanmak zor.

Hal böyle olunca sosyal medyadan Leap One için pek çok komik benzetme geldi. İşte Twitter ahalisinin Leap One için yaptığı benzetmeler: