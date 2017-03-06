İlginç: Yeni Nokia'larda Carl Zeiss Lensler Kullanılmayacak

Küllerinden doğan Nokia, yeni çıkacak cihazlarındaki kameralar için farklı teknolojiler planlıyor.

Zamanında Nokia ile görmeye çok alıştığımız dönemine göre muhteşem sonuçlar veren Carl Zeiss marka lensler, yeni çıkacak Nokia cihazların kameralarında bulunmayacak.

MWC 2017’de Android işletim sistemiyle geri dünüşünü izlediğimiz firma, beklenen yenilikleri vermese de adından söz ettirmeyi başarmış, fanatik kitlesini memnun etme yolunda emin adımlar atmıştı. Nokia’nın yeni çıkaracağı cihazlar için bir çok iddia dönüp dolaşırken, işletim sistemindeki değişikliğin tek başına yeterli olmadığı ortada. Android işletim sistemiyle telefon üreten firmaların sayısı korkunç boyutlara ulaştı.

2013 yılında Microsoft tarafından satın alınan Nokia, seçtiği yazılım şirketinin yeni markası konumuna gelmiş ancak Microsoft adına ölü yatırımdan başka bir şey olmamıştı. Sonunda gerçek hak sahipleri olan HMD Global firmasına dönen Fin şirketi, artık beklentilerin odağında yer alıyor.

Yukarıda muhtemelen bir fanatiğinin “... Eski Nokia’lardaki PureWiew teknolojisi ve Carl Zeiss Lensleri kullanmaya devam edecek misiniz? Evet ya da hayır yeterli olacaktır" sorusuna tweet'ine firma, “Artık Carl Zeiss teknolojisini kullanmayacağız” şeklinde yanıt verdi.

Buradan hareketle firmanın sadece Lumia serisinde kullandığı PureWiew teknolojisini, asıl sahiplerine geri döndükten sonra kullanmaya devam edebileceklerini belirtelim.

Yeni 3310’daki sensör teknolojisinin kamera her ne kadar 2MP çözünürlüğe sahip olsa da Galaxy S7’den daha incelikli olduğunu söylemekte fayda var. Nokia, yeni çıkartacağı cihazlarda anlaşılan yenilikçi teknolojiler kullanıp sektörde fark yaratmayı amaçlayacak.