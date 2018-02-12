İlk 6 Ayında 90 Binden Az Satan Essential Phone Zorda

Mobil sektöründe araştırmalar yapan IDC'nin verdiği rakamlara göre Andy Rubin'in Essential Phone adlı telefonu ilk altı ayında yalnızca 88.000 adet satış yapabilmiş.

Android'in babası Andy Rubin'in yeni akıllı telefon firması Essential, yüksek teknolojili yesyeni telefonuyla ayaklarını yerden kesmeye çalışırken, zorlu anlar yaşadı.

Sadece gönderimde değil, aynı zamanda satış adedinde de ciddi sorunlar yaşadığı ortaya çıktı firmanın. Zira bir araştırma firması olan IDC'nin raporuna göre Essential Phone, ilk altı ayında 90 bin adetin altında satış gerçekleştirebilmiş.

IDC'nin araştırma müdürü Francisco Jeronimo bu sabah ilgili istatistiği Twitter'da yayınlayarak, cihazın başarılı bir girişim olmaktan hünez çok uzak olduğunu belirtti. Rubin'in yeni akıllı telefonunun Apple ya da Samsung'la kısa süre içerisinde baş edecek bir noktaya gelmesini beklemiyordu kimse tabii fakat, IDC'nin bildirdiği 2017 yılı Essential Phone rakamı olan 88.000 adet de oldukça düşük. Bu rakam aynı zamanda Rubin'in artık belirli bir olgunluğa erişmiş, oldukça donanımlı, yüksek teknolojiye sahip dünyanın en büyük firmalarının hakim olduğu bir piyasada yaşadığı mücadeleyi de gözler önüne seriyor.

Essential asıl itibariyle girişimci firma olma özelliği taşıyor. Her ne kadar Rubin'in sahip olduğu tecrübe dahilinde sektörde önemli bir geçmişe sahip olsa da, Essential Phone'un fiyatlarını indirerek ve yeni bir model çıkarma teşebbüslerinde bulunarak fırtınayı dindirmeye gücü yetmeyebilir firmanın. Ciddi bir fiyat indirimine gidilen cihazın fiyatı şu an itibariyle 499$ dolar. Yeni telefon çıkarma hazırlığında olan firmanın bu denli agresif bir indirim politikası izlemesi, kar marjlarını son derece aşağı çektiğini de gösteriyor aslında. Firmanın bu şekilde ne kadar daha yoluna devam edebileceği henüz belirsiz ama telefonun kamerası hala güncellemeler almaya devam ederken, son Android 8.1 Oreo güncellemesi de yakında kullanıcılara gönderilmek üzere bekliyor.