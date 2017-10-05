İlk Android Sürümünden Beri Hala Kullandığımız 5 Özellik!

2009'da çıkan ilk ticari Android sürümünden beri hala kullandığımız 5 özelliği sizler için listeledik. Yıllar içinde pek çok özellik Google'dan veto yedi, ancak bunlar dimdik ayakta durmaya devam ettiler.

Şu anda Android 8 Oreo’ya geçme hazırlıkları içerisinde olan dünya, 2008’de Android’in alfa 1.0 sürümü olarak adlandırılan bir sürümü test ediyordu. İşletim sistemi çok fazla içerik vaat etmesine rağmen kamusal kullanıma hazır olmadığı için yayınlanamıyordu. Sonrasında Android 1.5 adı verilen Cupcake sürümü paylaşıldı. İlk ticari sürüm olan Cupcake ile Android harf düzeni ve tatlı isimleri oluştu.

Şu anda bize çok eski gözüken bu işletim sistemi ile hayatımıza çok şeyler geldi. Bugün sizlere ilk ticari Android sürümünde yer alan ve günümüzde hala kullandığımız 5 özellikten bahsedeceğiz. Bu özelliklerin çoğu Android’in bel kemiğini oluşturuyor.

Sanal klavye desteği

Önemsiz görünebilir, ancak 2009’dan önce yalnızca fiziksel tuşu olan cihazlarda Android kullanabilirdiniz. LG GW620, HTC Dream gibi cihazlardan bahsediyorum. Bu özellikle birlikte günümüzde %100’e ulaşılmaya çalışılan ekran-çerçeve oranında çok büyük bir sıçrama yaşandı.

Widget desteği

Widget’lar Android ile başlamadı, ancak bunları popüler hale getiren işletim sistemi Android’di. Widget’ler diğer uygulamalara erişimi kolaylaştıran uygulamalardır. Hava durumu bilgisinden, flaşı açmaya kadar binlerce türevi vardır.

Uygulama sayfası

Android’in en karakteristik özelliklerinden olan uygulama sayfası, ana sayfa dışında tüm uygulamaların bir arada tutulduğu bir alan oluşturuyor. Birden çok sayfada uygulama aramak yerine tek bir sayfadan tüm uygulamalara erişebileceğiniz yerdir.

Bluetooth stereo

Üreticilerin telefonlarından ses çıkışlarını çıkardıkları bir dünyada, kablosuz bağlantılar giderek daha çok önem kazanıyor. Kablosuz kulaklığınızla müzik dinleyebileceğiniz özellik Cupcake ile birlite Android’e geldi.

Otomatik döndürme ekranı

Yine basit görülebilecek bir şey olan döndürme ekranı, telefonunuzu yandan görebilmenize olanak tanıyor. Bu sayede ekranı daha farklı bir işlevsellikte kullanıyorsunuz. Günümüzde hala kullanılan bu özelliği sürekli kullanmıyorsanız açmayın, çünkü otomatik olduğu için arka planda sürekli sensörlere güç veriyor ve şarjı bitiriyor.