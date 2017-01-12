İlk Aşkımız Olan Bilgisayarların Piyasalardaki Kan Kaybı Durdurulamıyor

2016 yılının son çeyreğine ait finansal veriler açıklandı. PC üreticileri, bu yıl da istediği başarıları elde edemedi.

PC piyasasındaki düşüş devam ediyor. Bilgisayar sevkiyatları, üst üste beşinci kez geriledi. 5 yıldaki 20 mali çeyreğin tamamında düşüş olmasa ve çeyrekler arasında inişli çıkışlı tablolar bulunsa da, sonuç iyi değil. Analist şirketler Gartner ve IDC, bilgisayar alımlarının küresel düzeyde aşağıya çekildiğini vurguluyor.

Gartner, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde dünya genelindeki PC sevkiyatları, yüzde 3.7 düşüşle 72.6 milyon adete geriledi. Sevkiyatlar 2012'den bu yana her yıl düşüş gösterdi. Daha çarpıcı bir durum da mevcut. Analistlere göre, 2016 sevkiyat toplamları 2007'deki sevkiyatlarla aynı seviyede. Sürekli büyüyen bilişim sektöründe böyle bir gelişmenin yaşanması trajik.

2016 yılının en çok bilgisayar sayan altı firması Lenovo, HP, Dell, Asus, Apple ve Acer. Söz konusu listede, pazar payını kaybeden iki yalnızca iki şirket var: Acer ve Asus. Ancak büyük üreticiler, sektörü tek başlarına kurtaramıyor. Altılı dışında kalan bilgisayar şirketleri, son çeyrekte, dünya çapında yüzde 18.8 pazar payı kaybetti.

Gartner analisti Mikako Kitagawa şu ifadeleri kullanıyor: "Elbette bilgisayar üreticileri çeşitli yeniliklere imza atıyor: Daha ince mimariler, uzun batarya ömürleri ve donanımsal gelişmeler bunlardan birkaçı. PC'lerinden vazgeçmeyen kemik kitle bu gelişmeleri mutlulukla karşılasa da, tablet, konsol ve telefon gibi ürünlere yönelen kişiler nedeniyle PC dünyası, eskisi kadar coşkulu değil."