İlk Bağımsız Google Daydream VR Gözlüğü Satışa Çıktı

Google ve Lenovo ortaklığıyla üretilen ilk bağımsız Daydream VR gözlüğü Lenovo Mirage Solo ve Mirage Camera, satışa çıktı.

Google'ın Daydream projesi kapsamında geliştirilen Lenovo Mirage Solo, bugün itibariyle satışa çıktı. İlk bağımsız Daydream VR gözlüğü olma niteliği taşıyan bu gözlük, herhangi bir akıllı telefon veya bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Lenovo Mirage Solo ile birlikte satışa çıkan bir diğer cihaz ise Daydream destekli Mirage Camera. Her iki cihaz birbirinden bağımsız olarak çalışsa da, birlikte çalışma imkanı da bulunuyor. Fiyatlarına gelecek olursak; Mirage Solo bağımsız VR gözlüğünün fiyatı 400 dolar, Mirage Camera'nın fiyatı ise 300 dolar.

350'den fazla oyun ve uygulamanın bulunduğu Daydream VR kütüphanesi sayesinde oldukça iyi bir deneyim sunacak olan Mirage Solo, yüksek doğruluklu konumsal izlemeyi sağlayan WorldSense teknolojisiyle geliyor. Lenovo Mirage Camera (VR180) ise, kolayca VR içeriğini çekmenize olanak sağlıyor.

Lenovo Mirage Solo Teknik Özellikler