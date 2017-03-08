İlk Bakışta Galaxy S8 Zannedeceğiniz iPhone 8 Konsepti!

iPhone 8 için şimdiye kadar ortaya çıkan belki de en güzel konsept tasarımını haberimizde görebilirsiniz.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’in tanıtımına 20 gün kala tüm sızıntıları ile artık nasıl bir telefon göreceğimizi biliyoruz. Ancak bir diğer yandan en az Galaxy S8 kadar merak edilen bir telefon daha var. O da elbette ana rakibi olacak iPhone 7S ya da iPhone 8.

Şimdiye kadar çeşitli görsellerin ve konseptlerin ortaya çıktığı yeni iPhone için ortaya çıkan yepyeni bir konsept “Keşke yeni iPhone böyle olsa” dedirtecek cinsten.

İlk bakışta Galaxy S8’i gerçek manada andırıyor olsa da böyle bir iPhone’un yok satabileceğini düşünmemek elde değil. 2.5D çerçevesiz ekranı, haptic engine ile desteklenen ana ekran tuşunun komple kapasitif hale getirildiği görülen konsept, Apple için şahsen birkaç sene boyunca uygulanacağını düşünmüyorum.

Ancak tasarımsal olarak oldukça güzel ve diğer tamamen ekrandan oluşan uzay konseptlerine göre daha elverişli ve iPhone için uygun olan bu konsept, bir gün Apple tarafına da mutlaka gelecek ve belki iPhone 9 gibi bir ürünü bu şekilde göreceğimizi düşünüyorum.

Peki, sizin düşüncenize göre bu konsept başarılı mı? Böyle bir iPhone üretilse ne düşünürsünüz? Yorumlardan bizlere aktarabilirsiniz.