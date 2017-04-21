Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Türkiye'nin internete özel yeni dizisi Fi'nin 4., 5. ve 6. bölümleri Puhu TV üzerinden izlenebiliyor.

Geçtiğimiz ay ilk üç bölümü yayınlanan ve kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye'de internet dizilerinin başarılı olabileceğinin en iyi örneklerinden biri olan Fi dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümleri yayınlandı.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi gibi ünlü oyuncuların yer aldığı sadece internette bulunan Puhu TV üzerinden izlenebilen Fi dizisinin 4., 5. ve 6. bölümleri an itibariyle ücretsiz olarak izlenebiliyor. Eğer siz de Fi dizisinin yeni bölümlerini izlemek istiyorsanız bu bağlantıya giderek dizinin Puhu TV sayfasına ulaşabilirsiniz.

Puhu TV nedir?

Fi dizisinin yayınlandığı Puhu TV, Doğuş Holding bünyesindeki bir dijital televizyon servisidir. Aslında bakacak olursanız Puhu TV için Netflix'in ücretsiz hali diyebiliriz. Şu anda Puhu TV'de özel içerik olarak sadece Fi dizisi bulunuyor ve kullanıcılar bu servisi ücretsiz olarak kullanabiliyor ancak Puhu TV tıpkı televizyon gibi araya giren reklamlarla gelir elde ediyor. Bu durum zaman zaman kullanıcıları rahatsız ederek 'ana akım' televizyonlardan kullanıcılara benzer bir gelir modeli izlese de çok daha özgür içerikler sunuyor. İlerleyen dönemlerde Puhu TV'ye ücretli üyeliğin gelip gelmeyeceği henüz belli değil.