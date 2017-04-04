Çok uzun süredir beklenen Prison Break, bu akşam başlıyor. Buna istinaden dizinin ilk 5 dakikası yayınlandı.

Bu sıralar DC’nin efsanelerini topladığı DC’s The Legends of Tomorrow’da oynayan Prison Break’in iki başrol oyuncusu Wentworth Miller ve Dominic Purcell, dünyanın en ünlü dizilerinden olan ve 4. Sezonla birlikte sonlanan Prison Break’e yeniden başlıyorlar. 5. sezonla geri dönecek dizinin ilk 5 dakikası yayınlandı. 4 Nisan, yani bu akşam Amerika’da yayınlanacak ilk bölümü ile tam 8 yılın ardından yeniden sahnelere gelecek Prison Break, orijinal kadrosunu toplayarak herkesi heyecanlandırmayı başardı.

İlk olarak 2005 senesinde başlayan, ardından 2009 yılına kadar soluksuz bir şekilde izlediğimiz ve Türkiye’de de dublaj çalışmaları yapılarak televizyonlarda oynayan Prison Break, yine çok iddialı geliyor. Wentworth Miller ve Dominic Purcell’in dışında, Sarah Wayne Calli gibi, eski serinin kilit isimleri oynuyor.

Bu noktada ufak bir spoiler vermem gerekiyor, o yüzden dizinin ilk 4 sezonunu izlemeyen ama izleme planı bulunan arkadaşların dikkatli olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi 4. Sezonun sonunda, Miller’ın karakteri, Michael ölmüştü. 5. Sezon, Michael’ın ölmediği aksine Yemen’de çok tehlikeli bir hapishane olan Ogygi Hapishanesi’nde olduğunu anlaşılarak başlayacak. Bunu öğrenen Purcell’in karakteri Lincoln ise kardeşini kurtarmak için kendi hapishanesinden kaçmasının dışında, ülkeden de kaçması gerekecek.

Açıkçası yeni sezon çok iddialı başlıyor. Unutulmaz 4 sezonun ardından 8 yıllık özlemin eklenmesi bugün son bulacakmış gibi duruyor. Prison Break 5. sezonu Amerika’da bugün saat 21:00’da, İngiltere’de ise 10 Nisan’da başlayacak.