Zaman zaman en yakın dostumuza soramadığımız şeyleri Google amcaya soruyoruz. Peki ilk buluşma için heyecanlı olan milletimiz, Google'a neler sormuş?

Hepimiz, uzun zamandır tutulduğumuz sevgilimizle ilk buluşmaya çıkmak için çok heyecanlıyızdır. Üstelik bu ilk yaşadığımız ilk buluşmaysa heyecanımız katlanarak artar ve aklımıza bazı sorular takılır.

Peki bu soruların yanıtını nereden bulabiliriz? Muhtemelen halkımızın aklına ilk olarak Google amcaları gelmiş olacak ki, zaman zaman arkadaşımıza danışmaya çekindiğimiz ilk buluşmayla ilgili soruları Google amcaya sormuş. Biz de Google'a ilk buluşmayla ilgili en çok sorulan bazı soruları derledik.

"İlk buluşmada çıkma teklif edilir mi"

İlk buluşma, genellikle peşinden koştuğunuz karşı cinsle başbaşa konuşacağınız ilk zamandır. Halkımız bundan dolayı heyecanlanmış olacak ki, çıkma teklifi edip ilk buluşmaya giden bazı dostlarımız hızını alamayıp ilk buluşmada çıkma teklifi edip edemeyeceğini merak etmiş.

"İlk buluşmada fransız öpücüğü"

Bazı ilk buluşmalarda gerçekten birbirini tam anlamıyla seven çiftler için öpüşme, gayet doğal bir olaydır. Ancak durumu abartanlar normal öpücüğü bırakıp ilk buluşmada Fransız öpücüğünü Google'a sormuş.

"ilk buluşmada hesabı kızın ödemesi"

Özellikle öğrenci kardeşlerimizin en büyük derdi, ilk buluşmada hesabı kim ödeyecek sorusu. Hesabı erkek mi öder, kız mı öder, yoksa hem erkek hem de kız ortaklaşa mı öder? Kansere bile çare bulan bilim insanları, henüz bu sorunun tam yanıtını bulabilmiş değil. Haliyle bu da ilk buluşmayla ilgili Google'a sorulan sorulardan bir tanesi.

"ilk buluşmada öpüştüm"

Muhtemelen daha ilk buluşmada öpüşmenin heyecanını yaşayan dostlarımız sesini o kadar duyurmak istiyor ki, arama yaparak durumdan Google amcayı haberdar etmiş. Ya da ilk buluşmada öpüştükten sonra diğer buluşmalarda ne yapmaları gerektiğini anlamaya çalışıyorlar.

"ilk buluşmada reddedilmek"

Çıkma teklifi ettin, seni reddetmeden kabul etti ve ilk buluşmaya gittiniz. Ancak karşınızdaki kişi gecikmeli olarak fikrini değiştirmiş olmalı ki, artık resmi olarak çıkmaya başladığınız ilk anda geri dönüp sizi reddediyor. Ne diyelim, milyonda bir yaşanan olay.

"ilk buluşmada rakı içmek"

Genellikle rakı, o ilk buluşmaların ardından gelen uzun beraberliklerin bitmesiyle dost ortamının konuğudur. Ama yine de çok isterseniz siz için.