Modern Dünyadan İzole Olan Bir Kabile, Katledildi!

Brezilya’nın yağmur ormanlarında yasa dışı altın arayışına çıkan bir grup, insanlık tarihine geçecek bir keşif yaptı. Modern dünyadan tamamen izole halde yaşayan toplumun, modern insanın kötü yüzüyle tanışması uzun sürmedi.

Brezilya'daki yasa dışı altın işlerini denetleyen savcılar, illegal madencilerin Amazon'da bulunan bir kabilenin 10 üyesinin katledildiği ile ilgili haberleri tartışıyorlar. Geçtiğimiz ay gerçekleştiği söylenen bir saldırı olayında madencilerin, bugüne kadar hiç keşfedilmemiş izole bir kabileyi katlettiği belirtiliyor. Hatta madenciler, öldürdükleri yerlilerin cesetlerini Amazon nehirlerinin azgın surlarına atmakla da suçlanıyorlar.

Suçlulardan ikisi, olay hakkında tanıklık yapmak için verdikleri ifadelerde kadın ve çocuklar olmak üzere kabilenin 5’te birinin yok edildiğini dile getirdiler.

Katliamın gerçekleştiği söylenen Amazon bölgesine Peru, Brezilya ve Bolivya ile sınırlanan Javari Vadisi adı veriliyor. Bu alanın, gezegen üzerindeki herhangi bir yerden daha fazla izole kabileler içerdiği belirtiliyor. Tahmini olarak 20 ayrı grupta yaklaşık 2.000 insanın yaşadığı vurgulanıyor.

Katledilen kabile ise yerel dilde Fleicheros ya da "ok atanlar" olarak biliniyorlar. Ancak dış dünya ile temaslarının olmaması bölgedeki soruşturmayı zorlaştırıyor. Bölge daha önceleri de madencilerin yasa dışı ziyaretleri ile taciz ettikleri yerli halkların haberleriyle ünlenmişti.

Son 50 yılda Amazon'a yapılan en büyük saldırı:

Federal mahkemelerce incelemeye alınan saldırı, son yarım asrın en büyük saldırısı olarak tarihi bir keşifle beraber kayıtlara geçti. Yağmur alanlarındaki yerli ve izole halklara yönelik tacizler devam ederse, Brezilya hükumetinin sert yaptırımları gündeme gelecek. Diğer yandan mevcut delillerin yaşanılan katliamı tam anlamıyla ortaya çıkartmayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.