İlk Defa Türk Yapımı Bir Mobil Oyun Sinema Filmi Oluyor!

Deliçeri isimli mobil oyunun geliştiricisi Imagine Codes, oyunun ana karakterini uzun metrajlı bir animasyon filmi yapmak için kolları sıvadı.

Bugüne kadar Angry Birds gibi tarihi mobil oyuna dayanan ancak daha sonra mobil oyun olarak gösterdiği başarıyla birlikte beyaz perdeye taşınan, hatta bir film serisi olan pekçok yapımla karşılaştık. Şimdi ise ilk kez bir Türk yapımı mobil oyun, sinema filmi olmaya hazırlanıyor.

Henüz ilk ayını doldurmayan Türk yapımı mobil oyun Deliçeri, geçtiğimiz haftalarda hem iOS hem de Android için yayınlandı.Deli Birliği'nden ayrılarak Yeniçeri Ocağı'na katılan 'Deliçeri' isimli karakteri oynadığımız platform oyunu henüz yeni çıkmasına rağmen bem dijital basın hem de geleneksel basın tarafından sıkça konuşuluyor. Klasik platform oyunlarına ilginç bir hikaye katan oyunun en ilginç yanı ise çok yakın zamanda beyaz perdeye ve televizyona taşınacak olması.

Oyunun yapımcısı Imagine Codes'tan edindiğimiz bilgiye göre Deliçeri karakterinin uzun metrajlı film ve çizgi dizi olması için çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Kalan detayların tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de ilk kez bir mobil oyun, film ve diziye konu olacak.

Ayrıca Deliçeri'yi merak ediyorsanız aşağıdaki bağlantılardan oyunu indirebilirsiniz: