İlk Defa Yerli Baz İstasyonu ULAK Üzerinden Arama Yapıldı!

Turkcell, ilk defa yerli baz istasyonumuz ULAK üzerinden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hatırlayacak olursanız 4.5G'nin ülkemizde kullanıma sunulmasıyla birlikte yerli baz istasyonu üzerinde çalışmaların başladığı müjdesi verilmişti ve bir süre sonra Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un 250'şer adet olmak üzere toplamda 750 adet yerli baz istasyonu ULAK'ın siparişini verdiğini öğrenmiştik.

Şimdi ise ülkemizde 4.5G teknolojisinin ilk yaş gününü kutlamasına kısa bir süre kala yerli baz istasyonu ULAK ile ilgili önemli bir haber geldi. Turkcell, yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk aramayı gerçekleştirdi. ASELSAN, Argela ve Netaş ortaklığıyla geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK'ın ilk görüşmesinde İstanbul'dan Erzincan'a arama yapıldı. Aynı zamanda ULAK üzerinden ilk görüntülü görüşme de Turkcell'in BIP uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

İlk yerli baz istasyonu ULAK ile ilgili gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Yapılan testlerle birlikte ULAK'tan ilk indirme ve yükleme hızları da ortaya çıktı. Evrensel Hizmet Kullanımı senaryosuna göre ULAK üzerinde 70.78 Mbps indirme, 22.07 Mbps yükleme hızına ve 20-28ms aralığında Ping'e ulaşıldı.

Yakın zamanda yerli baz istasyonu ULAK ile ilgili çalışmaların tamamlanması ve baz istasyonlarının ülke genelinde hizmete girmesi bekleniyor.