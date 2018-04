Geçen hafta yayınlanan bir paylaşıma göre ABBA, Ekim 2016'da ilk kez konuşulan 'sanal tur' unu gerçekleştirecek.

Canlı konserlerin geleceği, alıştığımızdan çok farklı olacak. Yakında, hologramlar ve dev ekranlar, canlı performansların yerini alacak. Muhtemelen bunun için neden bilet alacağınızı merak ettiniz, değil mi?

Zamanında kendi sanal gerçeklik tecrübesi olan Muse grubu bu deneyimi şöyle tanımlıyor: "Bu oldukça güzel bir deneyimdi. Zaman anlık olarak durmuştu, sanki kısa bir tatile gitmiş gibi." Muse'un 360 klibini aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ayrıca Money Money ve Chiquitita gibi kült şarkılarıyla bilinen İngiliz grup ABBA, 1982'den bu yana ilk albümünü çıkaracağını duyurdu. Bu durum da grubun sanal tur planlarını etkileyebilir. Bu arada aralık ayında yayınlanacak olan NBC ve BBC ortak yapımında, grubun yüzlerini değil 'dijital benliklerini' göreceksiniz.

1982'de dağılan grup bu tür birçok teklifi reddetti. Aralık yayını, American Idol ve So You Think You Can Dance yapımcısı Simon Fuller tarafından yapılıyor. ABBA’nın Facebook sayfasındaki 2016 tarihli bir paylaşıma göre, etkinlik 'en son dijital ve sanal gerçeklik teknolojisinde' olacak. Bu deneyimin tutup tutmayacağı tartışmalı, ancak hayranı olduğum bir grubun bu tür bir yeniliğe imza atacak olması beni oldukça heyecanlandırdı.