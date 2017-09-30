İlk Fallout Oyunu Steam'de Ücretsiz!

Fallout 4 ile geniş bir kitlenin sevdiği, post-apokaliptik dünyada hayatta kalma oyunu olan Fallout'un ilk oyunu 24 saatliğine Steam'de ücretsiz!

Fallout 4 ile geniş kitlelere ulaşan, kıyamet sonrası dünyada hayatta kalma oyunu olan Fallout'un ilk oyunu olan "Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game" Steam'de 24 saatliğine tamamen bedava indirilebilir oldu. Oldukça fazla ve eski hayran kitlesine sahip bu oyunun orijinal ilk oyununu eğer merak ediyorsanız, Steam hesabınıza ekleyerek tamamen ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz.

Eğer Fallout serisini Fallout 4 ile tanıdıysanız, bu ilk oyunun size epey farklı geleceğini söylememiz gerekiyor. Çünkü serinin ilk oyunu olan bu orijinal oyun 1997 yapımı ve seslendirme yerine yazılarla hikayesini anlatan bir tarzı var. Yine de oyunun internette bir sürü Türkçe yaması var.

"Oyun içi bir görüntü"

24 saatliğine, tamamen ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyip, indirebileceğiniz oyunun Steam sayfasına şuradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Oyunu daha sonra indirmek için kütüphanenize eklemek için "Oyunu Oyna" yazan butona basıp indirme sayfasına geçmeden direk kütüphanenize giderek, kütüphanenizde ekli olduğunu görebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Serinin ilk oyununu oynayacak mısınız?