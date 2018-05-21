Her Biri Bilgi Dolu Olan Yeni Çıkmış 9 Kitap

Kitap okumak bir insanın sahip olabileceği en faydalı alışkanlıklardan biri. Ayda bir de olsa okuyacağınız tek bir kitap, size pek çok şey kazandırabilir.

KYK bursunuzun veya maaşınızın bir kısmını ilk fırsatta yatırmanız gereken, her biri birbirinden bilgilendirici 9 kitap derledik sizler için; hem de tüm listemiz yeni çıkmış kitaplardan oluşuyor! Farklı farklı konulardan bahseden o kitapların arasına alalım sizleri hemen:

1. Zaman Neden Akar?

Alan Burdick imzalı bu kitapta zaman kavramı üzerine pek çok soru yöneltiliyor. "Zaman gerçekten var mı?", "Beynimiz için zamanın anlamı ne?", "Zaman üzerinde oynayabilir miyiz?", "Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı akıyormuş gibi gelir?" bu sorulardan sadece birkaçı.

2. Genişlemiş Fenotip

Ünlü "Gen Bencildir" kitabının yazarı Richard Dawkins, bu yeni kitabında evrim konusundaki görüşlerini iyice netleştiriyor ve ilk kitabını sevenler için daha da doyurucu bir deneyim sunuyor.

3. Hissedilen Zaman - Zamanı Nasıl Deneyimleriz?

Biraz fizik, biraz psikoloji üzerinden giden "Hissedilen Zaman" adlı kitabında Marc Wittmann, zaman duygumuzun nasıl oluştuğuna, sabırlılık ve sabırsızlık özelliklerinin oluşma nedenlerine, duygularımızın zaman algımız üzerindeki etkilerine, hayatı biraz daha sakin ve yavaş yaşamanın nasıl mümkün olabileceğine ve daha pek çok konuya son derece mantıklı cevaplar getiriyor.

4. Kaza Dedektifleri

Havacılık sektörüyle pek içli dışlı olmayanlara bile kendini başından sonuna kadar ilgiyle okutacak bu kitapta, tarihteki en büyük hava felaketlerini, soruşturulma süreçlerini ve bu felaketlerin havacılık kurallarında yarattığı değişimleri, gazeteci Christine Negroni'nin kaleminden etkileyici bir şekilde öğreniyoruz.

5. Hiçbir Fikrimiz Yok

Jorge Cham ve Daniel Whiteson imzalı bu muhteşem kitap, evrene dair bilgi dağarcığınızı onlarca kat genişletecek kadar dolu dolu. Özellikle görsel açıdan son derece zengin olan bu kitap, temelde sıkıcı olabilecek onlarca bilgiyi başarılı bir mizah anlayışıyla, basit ve eğlenceli şekilde anlatmayı başarıyor. Kitapta yer alan konulardan bazılarıysa kara delikler, kütle çekim dalgaları, atom altı parçacıklar, Büyük Patlama anı, dünya dışı yaşam ihtimalleri...

6. Dünya'nın Öyküsü

Robert M. Hazen tarafında yazılan bu kitapta, gezegenimizi çok daha yakından tanıma şansı buluyoruz. Dünya'nın oluşum evrelerinden tutun iç ve dış mekaniklerine kadar pek çok konu hakkında bilgiler içeren kitap, mutlaka okunması gerekenler arasında.

7. Kültürel Antropoloji: Temel Kavramlar

Robert H. Lavenda ve Emily A. Schultz imzalı bu kitap, özellikle sosyoloji ve antropoloji başta olmak üzere sosyal bilimlere ilgili olan insanlar için adeta altın değerinde. Dil, din, kültür, ritüeller, cinsellik, toplumsal cinsiyet gibi pek çok toplumsal kavramın işlendiği kitap, 12 bölümden oluşuyor.

8. Mikrobiyata

Ed Yong imzalı kitap, insan vücuduna son derece çarpıcı bir bakış atıyor. Kendi vücudumuzda bile aslında yabancı olduğumuzu ve kendi hücrelerimizden bile daha fazla sayıda mikroorganizmayı bünyemizde barındırdığımızı öğrendiğimiz kitapta, mikropların bizim üzerimizdeki etkilerini son derece net şekilde anlıyoruz. Eğer mikropların hayatımızın ne kadarını kontrol ettiğine dair hiçbir fikriniz yoksa, baştan sona ağzınız açık okuyacağınız bu kitabı ilk fırsatta almanızı öneriyoruz.

9. Beynimizin Parmak İzleri

Mantık ve duygular arasındaki ilişkiyi yakından inceleyen ve iki kavrama da ayrı ayrı odaklanan bu kitapta, en son bilimsel araştırmalardan elde edilen verilerin ışığında zihnimize dair pek çok bilgi ediniyoruz. Lisa Barrett, tüm bunların yanı sıra duygularımızın nasıl geliştirilebileceğini ve kontrol edilebileceğini de anlatıyor.