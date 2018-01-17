İlk Galaxy Note 9 Konsept Videosu Ortaya Çıktı!

Upcoming Phones tasarımcıları, Samsung'un yaz sonunda tanıtacağı yeni dev ekranlı amiral gemisi Galaxy Note 9 için bir tahminde bulundular ve beklentilerini tasarımla birleştirerek YouTube kanalında paylaştılar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un amiral gemisi olan iki farklı serisi bulunuyor. Bunlar, bahar aylarında tanıtılan Galaxy S ailesi ve yaz sonunda tanıtılan Galaxy Note serisi. Galaxy S serisinin yeni modeli bir ay sonra tanıtılacak. Galaxy Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note 9’un tanıtılmasına ise 9 aydan uzun bir süre bulunuyor. Yine de Upcoming Phones tasarımcıları, tüketicilerin ve kendilerinin nasıl bir Galaxy Note 9 beklediklerini tasarladılar ve YouTube kanallarında paylaştılar.

Tasarımına odaklanmak gerekirse videoda gösterilen Galaxy Note 9, şu ana kadar tanıtılan tüm Galaxy Note modellerinden daha ince görünüyor. Ekranın alt çerçevelerinin yok edilmiş ve üst çerçevelerinin de mümkün olan en ince tasarıma getirilmiş olmasıyla Galaxy Note 8’de 6.3 inç olan ekran, Galaxy Note 9’da 6.5 inçe kadar büyüyor. Cihaz klasik Samsung amiral gemisi tasarımına sahip, bu nedenle ekranın her iki yanı da kavisli yapıda.

Videodan anlaşıldığı kadarı ile Upcoming Phones, Samsung’un Galaxy Note 9’da ciddi bir donanım iyileştirmesine gideceğini düşünmüyor. Cihazın ön kamerası hala 8MP çözünürlüğe sahipken, arkadaki çift kamera 12MP çözünürlük sunuyor. Elbette sensörler bazında bazı iyileştirmeler yapılacaktır. 64GB ve 128GB depolama seçeneği sunan cihazda 8GB RAM olması bekleniyor. 8GB RAM, Galaxy S9’da 4GB RAM olması durumunda şaşırtıcı olabilir.

Upcoming Phones’un tasarımına göre Galaxy Note 9 yalnızca en büyük ekranlı Samsung akıllı telefon olmakla kalmayacak, aynı zamanda en yüksek çözünürlüklü ekrana da sahip olacak. Tasarımcılara göre cihazın 6.5 inçlik dev ekranı, 4K çözünürlüğe sahip olacak. Bunun gerçekleşmesi halinde Galaxy Note 9 kullanıcılara muhtemelen daha önce hiçbir akıllı telefonun sunmadığı bir film/video izleme keyfi sunacak.

Konsept tasarımda dikkat çeken en önemli noktalardan biri de herhangi bir parmak izi tarayıcısı olmaması. Cihazda ön kameranın yanında yüzümüzü 3 boyutlu olarak algılayabilen bir tarayıcı bulunuyor. Dolayısı ile tasarımcılar ya Samsung’un kullanıcılara tek bir biyometrik güvenlik kilidi sunacağını ya da Galaxy Note 9’da ekrana gömülü parmak izi tarayıcı olacağını düşünüyorlar.