İlk Gerçek Çerçevesiz Ekranlı Telefonun Tanıtım Tarihi!

Akıllı telefon piyasasında 'çerçevesiz' diye tanıtılan hiçbir telefonun bu tabirini hakkını vermediğini biliyoruz. Vivo Apex, bu tabirin sınırlarını zorlamaya geliyor.

Vivo Apex, 'çerçevesiz telefon' hayalini gerçekleştirmeye en çok yaklaşan firma olacak. Nitekim Vivo Apex'in ekran oranı %99! Telefonun bu özelliği bile başlı başına ilgi çekiciyken, bir de ekrana entegre edilmiş parmak izi tarayıcısının olması, merakımızı iyiden iyiye artırıyor.

Apex'in videosuna bir göz atalım isterseniz:

Eğer videoyu izlediyseniz zaten sorunun cevabını aldınız. İzlemeyenler veya telefondan haberdar olmayanlar için fikrini soralım: Sizce çerçevesiz ve çentiksiz telefonun ön kamerası nerede olabilir ki? Vivo Apex'in ön kamerası, uygulamasını açtığınızda cihazın içinden yukarı doğru otomatik olarak fırlıyor! Fazlasıyla füturustik ve hoş duran bu yenilik bile başlı başına ilgimizi çekmesi için yeterli.

Telefonun Dünya Kupası esnasında tanıtılması ve her yerde reklamlarının dönmesi planlanıyor. Sizler neler düşünürsünüz bilmiyorum ama benim şu ana dek gördüğüm en şık telefonlardan biri Apex. Bakalım henüz donanım özellikleri açıklanmayan telefon, ekranı dışında daha ne çeşit yenilikler içerecek.