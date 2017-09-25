iPhone 8, 2013'ten Bu Yana En Az Satan iPhone Oldu!

Localytics'in paylaştığı rapora göre iPhone X'un varlığı, iPhone 8'in satışlarını son derece kötü etkiliyor.

Apple’ın iPhone X’un yanında tanıttığı iPhone 8 ve 8 Plus’ın satışları iyiye gitmiyor. iPhone 8 Plus, DxOmark’da 'dünyanın en iyi kamerasına sahip' olarak adlandırılmasına rağmen cihaz satışları 2013’ten bu yana en düşük seviyede.

Elbette düşük satış rakamlarının bir nedeni var. Çoğu tüketici, yeni bir iPhone için Kasım ayında satışına başlanacak olan iPhone X’u bekliyor. Apple, iPhone X ile birlikte belki de bir satış rekoru bile kırabilir. Tabii cihazın şu ana kadar açık ara en pahalı iPhone olduğunu düşünürsek bu çok da mümkün görünmüyor.

Geçtiğimiz yıl iPhone 7, satışa çıktıkları hafta sonu %1’lik satış oranına ulaşmıştı. Bu, iki yıl önce ilk hafta sonunda %2 satış oranı yakalayan iPhone 6’dan biraz daha düşük tabii. Fakat iPhone 8, ilk hafta sonunda sadece %0.3’lük satış oranı yakalayarak son yılların en düşük seviyesinde kaldı.

Söylediğimiz gibi bu sayılar iPhone 8’in başarısız bir telefon olmasından değil, iPhone X’un çoğu Apple hayranı için daha fazla tercih edilecek bir telefon olmasından kaynaklanıyor.