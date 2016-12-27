İlk İnsanların Yaptığı Düşünülen Taş Aletleri Aslında Maymunlar Mı Yaptı?

Brezilya’daki bir maymun türünün ürettiği taş yapılar üzerinde yapılan araştırmalar, bunca zamandır insanoğlunun ürettiği düşünülen taş aletlerin aslında insanlar tarafından yapılmamış olma ihtimalini ortaya çıkardı.

Brezilya’nın kuzeydoğusunda yer alan Serra da Capivara Ulusal Parkı’nda yaşayan kapuçin maymunları (başlıklı maymunlar), kabuklu yemişleri açmaktan tutun da, potansiyel eş adaylarının ilgisini çekebilmek amacıyla kök kazmaya kadar birçok iş için taşları kullanıyorlar. Bununla birlikte, Batı Afrika şempanzelerinin de içlerinde yer aldığı diğer primatların da taşları bir araç olarak kullandıkları biliniyor.

Ancak bilim adamları, Serra da Capivara Ulusal Parkı’nde yaşayan kapuçin maymunlarının taşları kırmak için hep birlikte taşlara vuran tek tür olduğunu keşfetti. Bu neden mi önemli? Çünkü birlikte yapılan bir eylem ve daha önce bunun sadece insana özgü bir eylem olduğu düşünülüyordu.



Kapuçin Maymunları

Kapuçin maymunlarının ürettiği taş parçalarının incelendiği çalışma sonucunda, bu taş parçalarının insan araçlarını, doğal olarak kırık olan taşlardan ayırmak için kullanılan kriterlere uyduğu tespit edildi. Yani bu demek oluyor ki, onlarca yıldır yapılan araştırmalar sonucunda ilk insanların yaptığına kanaat getirilen araçları insanlar yapmamış olabilir. Bu durum, tartışmalı kazı bölgeleriyle ilgili olarak fikir çatışmalarının yeniden başlamasına neden olabilir.

Bu bulgulara, geçtiğimiz kasım ayında Nature adlı bilim dergisinde yer verildi. Bulgular, iki sorunun akıllara gelmesine neden oluyor:

İnsanları diğer primatlardan ne ayırır? İnsanlar, taşlardan alet-edevat yapmaya ne zaman başladılar?

Ayrıca Oxford Üniversitesi’nden Tomos Proffitt ve ekibinin, kapuçin maymunlarının ürettiği 111 adet taş yapı üzerinde yaptığı araştırma, kapuçin maymunlarının sıklıkla tek bir taş üzerinden birden fazla parça çıkardığını gözler önüne serdi, ki bu insanların üretmiş olduğu tüm taş aletlerin taşıdığı bir özelliktir.

Tüm bu bulguların bilim dünyasında nasıl ses getireceğini ise zaman gösterecek.