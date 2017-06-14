İlk iPhone Az Daha Bambaşka Bir Tasarımla Gelecekmiş!

İlk iPhone az kalsın öyle bir tasarıma sahip olacakmış ki, belki de o tasarım günümüzde Apple diye bir markanın ortada olmamasına sebep olabilirdi.

Ve iPhone'un kökleri, bundan tam 9 yıl öncesine dayanmakta. Belki çok uzun bir süre değil fakat bu süreç içerisinde iPhone ve dolayısıyla Apple, inanılmaz bir ilerleme katetti. Tabi tüm bunların arkasında Steve Jobs'ın zekası ve ilk iPhone'un mobil cihaz dünyasını yıkıp geçercesine elde ettiği başarı bulunmakta. Ancak, az kalsın Apple, ilk iPhone'u öyle bir eline yüzüne bulaştırıyormuş ki belki o de o başarısızlık, beraberinde markanın da sonunu getirebilecek bir sürece öncelik edebilirmiş.

iPhone'un yıllar içindeki gelişimi, değişimi ve sektöre olan etkisi konusunda bir kitap yayımlayan Brian Merchant, ilk iPhone'un ortaya çıkış hikayesine de değinmiş. Söz konusu hikaye, aslında Motorola ile başlıyor. Evet, Apple'ın ilk iPhone'u çıkarmasında, dolaylı bir şekilde olsa da Motorola'nın payı var.

Şöyle ki; 2005 yılında Apple, Motorola'nın Rokr adlı cihazında iTunes'un bulunması ve telefonun iTunes yüklü şekilde satılması için Motorola ile bir ortaklığa gitmiş. Sonuç olarak Rokr adlı telefon üretilmiş ve satışa sunulmuş, fakat elde edilen satış rakamları, pek de beklenileni verememiş. Zaten Steve Jobs da telefonun bekleneni veremeyeceğini düşünenlerdenmiş. Jobs, tahminlerinde doğru çıkmasının ardından ise kelimenin tam anlamıyla gemileri yakmış ve o dönem Apple'ın üst düzey yöneticilerinden Tony Fadell'e şunları söylemiş; "saçma sapan cihazlarla uğraşmaktan bıktım ve usandım!". İşte Jobs'ın bu sözleri ve bu sözleri ona söyleten duyguları, onu sonunda o dönemlerde sıkça kafasını meşgul eden birşeyin temellerini atmaya itmiş; Apple olarak kendi telefonlarını üretme.

Kolları sıvayan Apple, 2006 yılında yani orijinal ilk iPhone tanıtılmadan bir sene önce, tasarladığı telefonun patentini almış, hatta söz konusu cihazdan birkaç yüz adet üretmiş. Fakat telefon öylesine kötü bir tasarıma sahip ki, kelimelerle anlatmak mümkün değil.

Arama yapılabilen bir çeşit iPod gibi duıran telefonun ekranında, eski ev telefonlarında bulunan çevirmeli arama şeyinin oluşu, ekran konulabilecek koca bir kısmın gereksiz yere harcanması, telefondan başka her şeye benzer tasarımı... Ortaya o kadar kötü bir iş çıkmış ki, telefonun o dönemki tasarımcıları bile sonraki yıllarda söz konusu tasarım için "rezalet birşeydi" açıklamasında bulunmuşlar.

Neyse ki daha sonrasında iPod temelli iPhone modelinden vazgeçilerek bildiğimiz, ilk tanıtılan iPhone tasarımı üzerinde çalışılmaya başlanmış ve 2007 yılında da bu çalışmalar ilk mevyesini vermiş.

iPhone, 9 yıllık bu süreç içerisinde özellikle cihazların yapabildikleri, sahip oldukları şeyler konusunda inanılmaz bir yol katetmiş olsa da, tasarım konusunda ilk iPhone'dan bu yana korunan belli bir çizgi mevcut. Sanıyoruz bu iPod görünümlü model, 2007 yılında tanıtılmış olsaydı, Apple tüm odağını bilgisayarlarına vererek yoluna devam etmeyi tercih ederdi.