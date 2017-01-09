İlk iPhone Bundan Tam 10 Yıl Önce Tanıtıldı!

10 yıl önce, 9 Ocak 2007'de Steve Jobs ilk iPhone telefonu tanıtmıştı. Daha dün gibi gelen zamandan beri, köprünün altından çok sular aktı.

Son günlerde iPhone 7S -ya da 8- şöyle olacak, böyle olacak diye yenilikleri paylaşıyoruz. Ancak bundan tam 10 yıl önce, yani 9 Ocak 2007’de bir Macworld etkinliğinde gün yüzüne çıkmıştı.

O dönemin gerçek manada devrimsel yenilikleri sunan bir telefonu olan iPhone, dönemin en popüler 3 teknolojisini tek bir vücutta toplamıştı. İnternete bağlanabilen, iPod gibi müzik deneyimi sunan ve pek tabiki dokunmatik bir ekrana sahip olan telefon üreten Apple, dünya teknoloji gündeminin merkezine oturmuş, hatta günümüzdeki tüm akıllı telefonların atası sayılabilecek bir cihaz ile çıkagelmişti.

İlk iPhone’un Özellikleri

3.5 inçlik 480p TFT ekranı, 412 MHz hızındaki ARM 11 işlemcisi, PowerVR MBX grafik işlem birimi, 2MP kamerası ve 4/8/12GB depolama kapasitesiyle karşımıza çıkan iPhone, şimdi baktığımızda oldukça yetersiz olsa da dönemin tartışmasız en iyi telefonuydu.

Steve Jobs’un gerçekten ballandıra ballandıra bitiremediği efsanevi iPhone’un lansmanını aşağıdan izleyebilir, o dönemin bu denli önemli tanıtımının aynı heyecanını yeniden yaşayabilirsiniz;