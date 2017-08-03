İlk iPhone’dan Bugüne Toplam Kaç Tane iPhone Satıldı?

Apple'ın CEO'su dünkü konferansta 2007 yılından bugüne satılan iPhone sayısını açıkladı.

Apple'ın üçüncü mali çeyrek kazanç açıklaması sonrasında dün yaptığı konferans sırasında CEO Tim Cook, ikonik cihaz ilk olarak Haziran 2007'de piyasaya çıktığından beri Apple'ın 1.2 milyar iPhone sattığını açıkladı. Geçen yıl bu zamanlar Apple, 2007 yılından 2016'ya kadar toplam 1 milyar adet akıllı telefon sattığını açıklamıştı. Yani bu durum, Apple'ın geçen yıldan bu yana 200 milyon adet iPhone modelini sattığı anlamına geliyor.

Apple'ın iPhone 7 Plus'ın satışları, 2015 yılında şirketin en üst düzey akıllı telefonu olan iPhone 6s Plus'ın satışlarına oranla daha yüksekti. Apple’ın CEO’su Tim Cook, "iPhone satış sonuçlarımız etkileyiciydi, özellikle de en üst sıralardaki talep oldukça güçlüydü. iPhone 7 en popüler iPhone'umuzdu ve geçen yılın ikinci çeyreğindeki iPhone 7 Plus satışları, 6s Plus'tan sonra çarpıcı bir şekilde yükseldi.” dedi.

iPhone fanları, telefonun onuncu yıl dönümündeki heyecanlarının yanısıra iPhone 8'in gelecek olması sebebiyle sabırsızlığı da yaşıyor. Ufak tefek sızıntıların yaşandığı bu günlerde, iPhone 8 tanıtımı yaklaşırken heyecan da git gide artıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone’un bizlere neler sunacağını az çok tahmin ediyoruz fakat henüz kesinlik kazanan bir şey yok, en azından Eylül’e kadar.

Şu ana kadarki 1.2 milyar satış sayısına ulaşan Apple, iPhone 8'in gelmesinin ardından bu sayıyı müthiş derecede yükseltecektir. Çünkü artık beklenen yeni iPhone, şimdiye kadarki en pahalı iPhone olacak ve Apple için devrim niteliği taşıyor.