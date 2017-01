İlk iPhone’dan iPhone 7 Plus’a Tüm iPhone Modelleri Paramparça!

Telefonları teker teker paramparça hale getirerek tamir hakkında bilgiler veren iFixit, iPhone’un 10. yılı şerefine tüm iPhone modellerini sıraladı.

Başta Apple ürünleri olmak üzere birçok teknolojik cihazı söküp paramparça hale getirerek tamir edilme hakkında bilgi veren, tamir edilme hakkında da puanlama yapan meşhur iFixit, Apple’ın ilk iPhone’unun 10. yılı şerefine tüm iPhone modellerini sıraladı.

İlk iPhone, yani iPhone 2G başta olmak üzere iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin hepsini sırasıyla dizen iFixit, her birinin puanlarını da belirtmiş. Bu bağlamda 10 üzerinden 2 alan ilk iPhone modeli, Apple tarihinin en zor tamir edilen telefonu olarak dikkat çekiyor. Aşağıdaki listemizde de tüm iPhone modellerinin parçalarına ayrılmış halde görebilirsiniz.

1- iPhone

2- iPhone 3G

3- iPhone 3GS

4- iPhone 4

5- iPhone 4S

6- iPhone 5

7- iPhone 5C

8- iPhone 5S

9- iPhone 6

10- iPhone 6 Plus

11- iPhone 6S

12- iPhone 6S Plus

13- iPhone SE

14- iPhone 7

15- iPhone 7 Plus